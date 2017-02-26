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СМИ: Британия введет рабочие визы еще до окончания Brexit

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  • 26.02.2017, 20:20
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Правительство Великобритании планирует еще до завершения процесса выхода из Евросоюза принять закон о введении рабочих виз для граждан стран ЕС.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на газету The Sunday Times.

Введение рабочих виз направлено на ограничение потока трудовых мигрантов в Соединенное Королевство. Новоприбывающим мигрантам будут предоставлять пятилетние визы, у них не будет доступа к социальным пособиям.

По данным источников издания, новые меры не коснутся европейцев, которые уже работают в Великобритании, если Евросоюз предоставит такие же гарантии живущим в континентальной Европе британцам.

Подробности плана по введению визовых ограничений будут обнародованы летом. Британское правительство планирует опубликовать законопроект к началу следующего года.

В июне 2016 года жители Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза. В середине февраля Палата общин одобрила законопроект о Брекзите, после чего он был передан в Палату лордов. Итоговое голосование по законопроекту запланировано на 7 марта.


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