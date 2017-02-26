«2017-й будет годом кардинальных перемен в Беларуси» 26.02.2017, 23:20

Фото: charter97.org

Сайт Charter97.org вручил Национальную премию за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича за 2016 год.

Церемония прошла 25 февраля в Варшаве, где сайт работает в изгнании. Лауреатами премии стали лидер группы «Крама» Игорь Ворошкевич, один из основателей движения «Зубр» и организации «Край», а сейчас волонтер в Украине Вадим Кабанчук, журналист газеты «Наша Нiва» Егор Мартинович и известный экономист Леонид Злотников.

Открывая церемонию, главный редактор Charter97.org Наталья Радина представила лауреатов Национальной премии за защиту прав человекам и сказала:

«Премия, основанная «Хартией-97», старейшая правозащитная премия Беларуси. С 1998 года ей были награждены более сотни смелых, решительных, мужественных людей, которые отстаивают права человека и борются за свободу и лучшее будущее нашей страны.

К сожалению, опять мы не можем провести церемонию в Минске. Но, глядя на то, как рано в этом году началась «Белорусская Весна», как много белорусов стали открыто протестовать против диктатуры и выходить на улицы, я очень надеюсь, что Беларусь скоро станет свободной».

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина

Премию Егору Мартиновичу от имении «Хартии-97» Наталья Радина пригласила вручить директора известного польского издательства KARTA, одного из лидеров профсоюза «Солидарность» Збигнева Глузу.

«Для меня особой честью является то, что я вручаю награду журналисту «Нашей Нiвы». Именно с этим изданием мы начали работать 20 лет назад. Тогда мы приехали в Минск, это был 1996 год, в городе происходили события, которые впоследствии войдут в историю как «Горячая весна-96». Вместе мы издали книгу, в которой подробно описано все происходившее на улицах Минска. Эта книга стала настоящим манифестом свободы. К глубокому сожалению, никто тогда до конца не осознавал, до чего может довести страну режим Лукашенко.

Большая честь для меня сотрудничать с белорусской инициативой и сайтом «Хартия-97», которые являются правопреемниками чехословацкой «Хартии-77». Белорусская «Хартия» отмечает в этом году 20-ю годовщину со дня основания, и я думаю, что этот год может стать для нее годом радикальных перемен.

Хотел бы пожелать и белорусскому народу, чтобы 2017 год стал годом кардинальных перемен в истории страны. Именно такие люди, как наши лауреаты, их поступки, приближают эти перемены и делают их реальными», - сказал Збигнев Глуза.

Его Мартинович и Збигнев Глуза

Его Мартинович, поблагодарив за премию, сказал:

«В качестве журналиста я освещал все последние «выборы» и могу заверить каждого, что никаких принципиальных изменений не произошло, честного подсчета голосов не было. Почему я появился на участке, откуда написал свою статью, за которую мне вручают премию? Потому что это была уникальная ситуация, когда на протяжении всего досрочного голосования царила идиллия: честно работали не только наблюдатели, но и члены комиссии. Такая странная картина не могла не привлечь внимание, и я надеялся, что из всего этого что-нибудь получится. Но в 20:00, как только закрылись двери участка - как всегда либерализация превратилась в тыкву. И снова наблюдателей удалили, а в протоколах появились обновленные цифры.

Несколько лет назад мы делали большой биографический материал про главу ЦИК Лидию Ермошину. Та статья называлась «Твар эпохі». Она тогда очень обиделась на подачу информации. Но по моему мнению, это определение необычайно точное, потому что именно это лицо (твар - бел.) на протяжении последних 20 лет руками преподавателей и прочих бюджетников с циничной улыбкой делало выбор, не подпуская к нему миллионы других белорусов. Для меня абсолютно не принципиально, украдены эти голоса были в пользу демократического кандидата, как это произошло в прошлом году или в пользу провластного, как было все эти годы. В любом случае кража – это кража, и она предусматривает уголовную ответственность, независимо от того, с какой целью была осуществлена».

Его Мартинович

Премию белорусскому добровольцу Вадиму Кабанчуку вручил легендарный лидер польской подпольной «Солидарности» Збигнев Буяк.

«Хотя на мировой арене такой страны как Советский Союз давно не существует, все равно ощущается какая-то общность судеб, солидарность среди стран бывшего коммунистического блока. Когда я узнал, что Вадим Кабанчук сражается за свободу и независимость Украины, то это тронуло мое сердце. В наше время вновь стал актуален лозунг «За нашу и вашу свободу!» Для меня знаково то, что моего родственика, поляка, который сражается в Украине, тоже зовут Вадим.

Наш лауреат по своим политическим взглядам является христианским демократом. Вадим считает себя консерватором, это для меня также имеет большое значение и смысл. Сейчас я занимаюсь исследованиями в области реформирования. И для меня очевидно, что настоящие реформы не возможны без трех составляющих: либеральной, социал-демократической и консервативной. Если хоть одной составляющей не хватает, то реформы терпят крах, а государство обречено на внутренние конфликты. Консерватизм ставит во главу угла страну и людей в ней живущих. Хотелось бы, чтобы Вадим продолжал развиваться в этом направлении. Мы сейчас живем в реалиях свободной Европы, где стираются понятия границ, национальных государств. Это вдохнуло жизнь в либеральные ценности и свободы, дало людям возможность развиваться, свободно перемещаться и выбирать страну, в которой бы им хотелось жить. Но кроме элит, для которых так важны открытые границы, абсолютное большинство, несмотря ни на что, останется в своих родных городах, деревнях, на своей малой родине. Останутся гражданами своей страны, будут культивировать свои традиции, обычаи. Это и есть в широком смысле ценности консерваторов. Когда люди об этом забывают – появляются серьезные проблемы. Поэтому я хотел бы пожелать Вадиму, чтобы он оставался верным своим идеалам и ценностям», - сказал Збигнев Буяк.

Збигнев Буяк и Вадим Кабанчук

Вадим Кабанчук, приехавший на вручении премии с Донбасса, рассказал, что в последнее время защищать Украину едут все больше белорусов:

«Мне очень приятно принимать награду «Хартии-97» из рук уважаемого Збигнева Буяка, с которым мы познакомились в 2014 году на Майдане Независимости в Киеве. Я сам приехал в Украину сразу же после победы Майдана в марте 2014 года. Не буду обманывать, что я ехал туда с некоторым романтическим настроем. Я ехал как идейный прагматик, потому что видел, к чему ведет ситуация в Украине, что будет война с Россией. Сегодня эта война затронула судьбы тысяч и, возможно, десятков тысяч людей, которые находятся и в Украине, и в Беларуси, и в России.

Свой путь мы начали как волонтеры: первый свой груз мы привезли в поселок Пески, который находится у Донецкого аэропорта. Со временем познакомились с парнями, которые там воевали и присоединились к ним. Это были украинские добровольцы и группа белорусов, которая также начала воевать в составе украинских добровольцев (некоторые из них воюют до сих пор, некоторые пошли уже на контракт в ВСУ). К большому сожалению, уже погибли несколько человек из тактической группы «Беларусь», несколько получили ранения. Пока их должным образом не почтили в Украине, но их имена там известны, и я думаю когда-нибудь мы почтим их и в Беларуси.

Интересная тенденция наблюдается в последнее время. Из Беларуси пошла новая волна добровольцев. Первая такая волна была в 2014-м. Мы точно не знаем, с чем это связано, но я думаю, что люди в Беларуси начинают понимать опасность, которая нависла над Беларусью. Возможно, и нам придется повоевать за нашу свободу, за Беларусь. Я горжусь, что белорусские парни находятся в Украине, и мы таким образом уничтожаем этот миф про кротких, терпимых белорусов, которые не могут постоять за себя, за свою страну, за свои семьи. За нашу и вашу свободу!»

Вадим Кабанчук

Известному экономисту Леониду Злотникову премию в номинации «За Верность принципам» вручил один из руководителей программы имени Калиновского в Варшавском университете, бывший посол Польши в Молдове, Армении и заместитель посла РП в России Виктор Росс.

«Леонид Злотников - автор многих научных работ, прекрасный педагог, занимался одно время бизнесом. Но, к сожалению, его огромным научным опытом в Беларуси пренебрегают. Люди, которые с ним сотрудничают, подвергаются различного рода репрессиям. Я очень рад, что Леонид приехал в нашу страну и может поделится своим опытом с поляками. К сожалению, у нас много недоразумений и слабое понимание того, что на самом деле происходит в Беларуси. Я бы сказал, поверхностные знания. Приезжающие в Минск видят лишь внешние атрибуты, а то, что происходит на самом деле, в экономике, социальной сфере, стратегических линиях, которые впоследствии влияют на развитие государства – остается незамеченным. Поэтому для нас очень важно, что такой человек как Леонид печатает свои статьи, проливает свет на события в самой близкой для нас соседней стране, в которой, надеюсь, в ближайшее время произойдут реальные изменения.

Польское правительство сегодня ищет какие-то точки соприкосновения с режимом Лукашенко, оказывает ему поддержку. Мы, ученые и бывшие политики, предупреждаем их, что какой-то диалог с режимом возможен только при условии реальных шагов по демократизации общества.

Если режим пойдет на реформы, то в этой ситуации возможен диалог - в экономике, политике, культуре и других сферах. Я хотел бы еще раз поблагодарить уважаемого Леонида Константиновича и вручить ему эту премию. А закончить хотелось бы народными пословицами: «Велика Федора, да дура. Мал золотник, да дорог».

Леонид Злотников и Виктор Росс

Леонид Злотников заявил, что он как экономист сегодня в Беларуси «борется за умы»:

«Меня никогда не баловала судьба премиями и наградами. Я рос в Советском Союзе, еще в университете участвовал в мероприятиях, которые власть не поощряла. Помню, как одного студента из Эстонии я «отбил» от исключения из университета, когда был заместителем секретаря комсомола. С детства я задавался вопросами: что происходит, как, почему и так далее. И я являюсь участником борьбы идеологической. Вы на передовой, как говорят, но кому-то надо воевать и за мозги.

У меня давно давно бродит мысль: издать пару популярных книжек, просто для обучения людей, которые не понимают, что происходит вокруг. Экономика - самая важная область в этой борьбе. Трудно доказать, что на самом деле должно быть, если питаться 30 лет живой кровью и 300 лет падалью и у каждого свои принципы. Но мы, экономисты, можем сказать: хорошо, вот эти принципы будут реализованы, но зато народ будет больной и голодный. Экономика в состоянии убедительно показать, какие принципы должны брать верх».

Леонид Злотников

Премию лидеру группы «Крама» Игорю Ворошкевичу вручил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

«Крама» отметила в прошлом году свое 25-летие. Я видел трансляцию этого ноябрьского концерта – мощнейшая энергетика, впечатлило, что было много молодежи. Не все знают, что Ворошкевич еще и очень интересный художник. Я хотел бы поздравить его с участием в выставке, которая пройдет в марте в Минске.

Хочу отметить только две вещи. Во-первых, Ворошкевич и «Крама» – это знак качества. Все композиции, которые они создают – это образец совершенства музыкального, эмоционального и исполнительского. Второе, что для меня самое важное, это верность традициям. Потому что именно Игорь Ворошкевич сделал все, чтобы мировая рок-музыка прижилась в Беларуси, чтобы у нас был тот самый рок, который изменил мир и до сих пор сохраняет огромный потенциал сопротивления бреду, тирании, искусственности. В Беларуси именно Игорь Ворошкевич и «Крама» осмыслили эту музыку и сделали ее своей, а значит, и нашей – белорусской. И за это, я считаю, Игорь Ворошкевич уже входит в мировой зал рок-славы.

Для меня, и я думаю, что и для всех нас Игорь Ворошкевич - воплощение той самой Беларуси, в которой я и все мы хотели бы жить – свободной, с сильными мировыми и европейскими традициями, способной к переменам, способной к творчеству созидательному, а не разрушительному. Поэтому я скажу: Жыве Игорь Ворошкевич! Жыве Беларусь!»

Игорь Ворошкевич и Андрей Санников

Игорь Ворошкевич пожелал, чтобы в скором временем сайт Charter97.org мог вручать премию на родине:

«Традиционно всегда надо благодарить своих родителей, хотя мой отец ушел из жизни очень давно, в тот тяжелый и роковой для Беларуси и для «Крамы» 1996 год. Но от отца я получил любовь к Беларуси, к родной земле и через рок-музыку я пытаюсь все это донести до людей.

Мне вручают премию в Польше, жаль, что не в Беларуси, но для меня это определенный знак, потому что я пришел к белорусскоязычной музыке через польский рок «stanu wojennego». Вернувшись в начале 1980-х из армии, я начал слушать «Perfect», «Lady Pank», «Republika», «Oddział Zamknięty». Благодаря эти группам я стал петь по-белорусски и по сегодняшний день их очень люблю.

Я очень рад видеть вас всех, кого не видел шесть лет и хочу вам пожелать в этом году вернуться на родину. Жыве Беларусь!».

Игорь Ворошкевич

После церемонии награждения лауреатов состоялся концерт Игоря Ворошкевича, на котором он исполнил свои хиты «Свабоды мне дай», «Будзь разам з намi», «Слуцкая брама», «Бяжы, бяжы, хлопец» и многие другие.