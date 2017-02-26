Путин и Назарбаев покатались на лыжах в Казахстане

Путин и Назарбаев покатались на лыжах в Казахстане12
- 26.02.2017, 21:54
Встреча прошла в неформальной обстановке.
Президент России Владимир Путин встретился со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым на горнолыжном курорте неподалеку от Алма-Аты.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Собеседник агентства подчеркнул, что встреча прошла в неформальной обстановке. Повестку встречи официальный представитель президента России не уточнил.
В понедельник, 27 февраля, лидеры двух стран планируют провести уже официальную встречу в Алма-Ате. После этого Путин отправится в Таджикистан и Кыргызстан. Визит по странам Центральной Азии приурочен к 25-летию установления отношений.
Как ранее сообщал сайт Charter97.org, у Путина не нашлось места в графике на встречу с белорусским диктатором.