С 1 марта в Беларуси подорожают сигареты и телефонные звонки 9 28.02.2017, 8:29

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Фото: Reuters

Но не только это ударит по карманам белорусов.

С 1 марта в Беларуси вырастут цены на некоторые марки сигарет, а также подорожают звонки со стационарных телефонов. Портал tut.by посмотрел, как изменения отразятся на кошельках белорусов.

Подорожают некоторые марки сигарет

С 1 марта вырастут цены на некоторые марки белорусских сигарет. В частности, подорожает продукция Гродненской табачной фабрики «Неман» — на 2−9 копеек за пачку. Некоторые виды Oscar станут дороже на 2 копейки, Pall Mall Red — на 5 копеек, а некоторые виды Cooper — на 9 копеек.

Цены на сигареты фабрики «Табак-Инвест», а также на импортные сигареты не изменятся.

Напомним, производители и импортеры могут изменять цены на свою продукцию каждый месяц.

Звонки со стационарных телефонов станут дороже

Национальный оператор связи «Белтелеком» с 1 марта внесет изменения в некоторые тарифы на услуги. Средний размер повышения стоимости составит 9% к уровню тарифов, которые действовали в 2016 году.

Подорожают многие тарифы на интернет byfly. К примеру, для физических лиц «Домосед старт» будет стоить 14,2 рубля в месяц (+9,2%), «Домосед XXL» — 16,5 рубля (+8,9%), «Домосед Ультра» — 22,5 рубля (без изменений), «Рекорд 10» — 15,5 рубля (+10,3%), «Рекорд 25» — 20 рублей (+9,2%).

Дороже станут и некоторые звонки со стационарных телефонов. К примеру, для физлиц дневной вызов на номер мобильного оператора будет стоить 6,1 копейки за минуту (+8,9%), звонок в Россию или Украину — 39,25 копейки (+9%).

Больше платить придется и некоторым пользователям интерактивного телевидения ZALA. К примеру, пакет «Премьера» будет стоить 7,35 рубля в месяц (+8,8%). А вот ежемесячная плата за пакеты «ZALA: все включено» и «ZALA: все включено HD» останется без изменений.

Интернет-провайдер «Атлант Телеком» также с 1 марта изменит стоимость тарифных планов для физических и юридических лиц — в среднем она увеличится на 11%. Обслуживание на некоторых архивных тарифах будет прекращено, а абонентам (около 2,8% от базы) в течение месяца предложат перейти на более актуальные тарифные планы.

Мобильный оператор life:) изменит стоимость некоторых услуг

С первого дня весны изменит стоимость некоторых услуг мобильный оператор life:). Так, популярные пакеты станут дороже, а роуминг — дешевле.

Вырастут регулярные платежи на массовых тарифах оператора. Тариф «XS» будет стоить 3,5 рубля в месяц (+16,6%), «S» — 7 рублей (+7,6%), «M» — 8,5 рубля (+10,3%), «L» — 12,5 рубля (+7,7%), «XL» — 14,5 рубля (+11,5%).

Подорожают и крупные пакеты с трафиком LTE: плата за услугу «4G 20 ГБ» вырастет до 22,9 рубля (+15%), «4G 50 ГБ» — 36,9 рубля (+23,4%). Все новые цены опубликованы на сайте оператора.

Без изменений останутся регулярные платежи на тарифах «XXL», «Вольный life:)», «Наш life:)», «Супер life:)», а также на тарифных планах линейки Smart и для ряда других предложений. Подешевеет роуминг для абонентов, которые находятся в Великобритании, Испании, Италии, Китае, США и Туркменистане.