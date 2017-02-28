В Барановичах активисты предупредили милицию об ответственности 9 28.02.2017, 8:52

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Листовки с обращением к МВД были расклеены в центральной части города.

Обращение к работникам Министерства внутренних дел появился в центре Барановичей. Особенно много листовок с обращением было около главной площади города. Обратился к работникам МВД активист из Кобрина Александр Мех.

В обращении написано о том, чтобы милиция вела себя согласно закону, - рассказал «Радыё Рацыя» общественный активист Александр Швед. – Во-первых, чтобы они не превышали свои полномочия и не трогали мирных людей, так как те приказы, которые получают сотрудники милиции, незаконны. Если они не будут их выполнять, они не будут подлежать никакому наказанию.