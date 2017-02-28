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Шуневич: Милиционеры неопрятны и выражение лица не соответствует

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  • 28.02.2017, 11:53
ИГОРЬ ШУНЕВИЧ
ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Министр остался недоволен внешним видом своих подчиненных.

Об этом министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, отвечая на вопрос корреспондента БелТА.

- Удовлетворяет ли вас внешний вид сотрудников милиции? Соответствует ли он современным требованиям? Планируются ли какие-то изменения в форме?

- Всю форму мы уже изменили. Форма хорошая, ноская, адаптированная, я считаю, современная, выдержала все контрольные носки, в том числе в экстремальных условиях. Изменения формы в ближайшее время не предполагается. Что касается внешнего вида милиционеров, могу сказать, что он меня не совсем устраивает. Во всяком случае, я хотел бы видеть на улицах наших городов милиционеров более подтянутых, спортивных, более опрятных и чтобы не только форма, стрижка, выправка, но еще и выражение лица соответствовали.


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