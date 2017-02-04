Белорусы перестали обновлять автомобили 4 4.02.2017, 12:02

Беларусь и Украина - аутсайдеры в Европе по числу проданных в 2016 году автомобилей.

К такому выводу пришли аналитики агентства «Автостат» в результате исследования объемов продаж автомобилей и численности населения в Европе по итогам 2016 года, пишет «Ежедневник».

В результате исследования был сформирован рейтинг 32 стран по показателю продаж автомобилей на тысячу жителей.

Согласно исследованию, самый низкий такой показатель в Европе отмечен в Украине, где в прошлом году на тысячу жителей в среднем был продан всего лишь один новый легковой автомобиль. При этом Беларусь с показателем 3 проданных автомобиля на тысячу жителей заняла 31 место в рейтинге, Болгария с 4 проданными автомобилями - 30-е место, а Румыния с 5 авто - 29-ю строчку.

Россия находится на 25-й строчке европейского рейтинга – там на тысячу жителей в 2016 году было реализовано 9 новых легковых автомобилей.

Лидер рейтинга – Люксембург, где в 2016 году на 1000 жителей продавалось 89 новых автомобилей.

Далее следуют Исландия с показателем 56 проданных авто, Бельгия - 48, Великобритания - 41 и Германия - 41 проданный автомобиль в 2016 году. При этом в Германии самый большой рынок автомобилей - 3,25 млн единиц.

По данным агентства "Автостат" объем белорусского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в минувшем году составил 33,6 тыс. единиц, показав падение на 33%. При этом самой популярной маркой в Беларуси стала французская Renault. При том, что лидером продаж в 2016 году в нашей стране стал Volkswagen Polo. Этих автомобилей в прошлом году в Беларуси было приобретено 3920 единиц.