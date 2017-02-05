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Социалиста Бенуа Амона выдвинули в президенты Франции

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  • 5.02.2017, 16:32
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Бенуа Амон
Фото: Reuters

Социалистическая партия официально выдвинула своего кандидата на пост президента Франции.

Неделю назад этот 49-летний политик, считавшийся аутсайдером, стал победителем праймериз левых, набрав около 59 процентов голосов во втором туре. Его соперник, бывший премьер Манюэль Вальс на церемонии не присутствовал, передает «Радио Свобода».

В парижский зал, где в воскресенье проходило представление кандидата в президенты Бенуа Амона, пришли поддержать около двух тысяч человек. Среди них были мэр Парижа Анн Идальго, бывшая министр юстиции Кристиан Тобира, а также некоторые члены кабинета министров. На церемонии присутствовали также конкуренты Амона по праймериз Арно Монтебур и Венсен Пейон, но не было экс-премьера Манюэля Вальса, проигравшего Амону во втором туре праймериз.

Как отмечает AFP, пока не наблюдается «оттока» социалистов к бывшему министру экономики Эмманюэлю Макрону, который покинул правительство и самостоятельно выдвинул свою кандидатуру в президенты от созданного им движения «Вперед!» (En marche!). Кроме того, за неделю рейтинг Бенуа Амона увеличился примерно на десять процентов - до 16-17 процентов


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