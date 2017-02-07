МВД обвиняет российских чиновников в «дискредитации» белорусского сыра 33 7.02.2017, 17:45

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МВД Беларуси проводит ряд доследственных проверок по фактам «дискредитаций отечественных производителей».

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"В целях предотвращения вреда экономическим интересам Республики Беларусь подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел проводится ряд доследственных проверок по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных ст.249 УК (дискредитация деловой репутации конкурента)", - отметили в МВД.

По материалам осуществляются необходимые процессуальные действия, организованы проверки финансово-хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий с привлечением специалистов Комитета государственного контроля, Минсельхозпрода и иных заинтересованных ведомств.

"Министерство внутренних дел Беларуси располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории РФ, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей", - подчеркнули в МВД.

В частности, согласно решениям Россельхознадзора только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий, прямые убытки которых составили более Br5 млн.

"По каждому материалу будет проведено тщательное разбирательство, а собранные доказательства переданы в Следственный комитет Беларуси для дачи правовой оценки", - уточнили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что статья 249 УК (дискредитация деловой репутации конкурента) подразумевает распространение индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица в рекламе, средствах массовой информации и иным способом заведомо ложных сведений, наносящих вред деловой репутации конкурента, и наказывается штрафом, или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до трех месяцев, или ограничением свободы сроком до двух лет.