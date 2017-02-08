закрыть
9 февраля 2017, четверг, 1:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Известный художник Алесь Марочкин попал в больницу

4
  • 8.02.2017, 23:06

Ему сделали операцию на сердце.

«Друзья, художник Алесь Антонович Марочкин сейчас в больнице на улице Розы Люксембург. Ему сделали операцию на сердце. Состояние удовлетворительное. Алесь принадлежит к той когорте творцов, которым небезразлична судьба и история нашего народа. Он не просто талантливый художник, он Возрожденец и Патриот. Его работы, общественная деятельность полностью принадлежат родной земле. Пусть сердце, которое всегда наполнялась страданием и любовью к Родине, выздоровеет. Прошу Вашей молитвы», — сообщила в своем «Фейсбуке» Елена Гуща.


Мнение

Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников
«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков
Калининградский детонатор
Калининградский детонатор Роман Яковлевский
Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет