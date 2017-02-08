Известный художник Алесь Марочкин попал в больницу 4 8.02.2017, 23:06

Ему сделали операцию на сердце.

«Друзья, художник Алесь Антонович Марочкин сейчас в больнице на улице Розы Люксембург. Ему сделали операцию на сердце. Состояние удовлетворительное. Алесь принадлежит к той когорте творцов, которым небезразлична судьба и история нашего народа. Он не просто талантливый художник, он Возрожденец и Патриот. Его работы, общественная деятельность полностью принадлежат родной земле. Пусть сердце, которое всегда наполнялась страданием и любовью к Родине, выздоровеет. Прошу Вашей молитвы», — сообщила в своем «Фейсбуке» Елена Гуща.