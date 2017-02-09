Посол Литвы о БелАЭС: Будем стремиться к победе на этих соревнованиях 9.02.2017, 21:26

Литва будет добиваться прекращения строительства БелАЭС.

Посол по особым поручениям, координирующий позицию и действия Литвы по строящейся в Островце Белорусской АЭС (БАЭС) Дарюс Дегутис отмечает, что важнейшим в его миссии является добиться того, чтобы БАЭС строилась безопасной, или в противном случае ее строительство было остановлено, и показать партнерам в Евросоюзе истинное положение дел в Островце.

«Наша цель — прежде всего, показать, что Литва совершенно четко знает о том, что происходит, если говорить об Островце, что совершены нарушения, работы проводятся не так, как того требуют международные стандарты, нормы и правила Евросоюза. Видя эти манипуляции, эти очевидные нарушения, мы и формируем свою позицию», — цитирует Дарюса Дегутиса delfi.lt.

Дипломат подчеркивает, что Литве очень важно сделать «домашнюю работу» — подписать национальное соглашение партий по БелАЭС, принять в Сейме закон о защите рынка от электроэнергии с небезопасных станций, а также отключиться от кольца БРЭЛЛ, которым три балтийские государства соединены с Россией и Беларусью, синхронизировать линии электропередачи с Западной Европой.

Дегутис считает, что для Беларуси или «Росатома» станет важным аргументом факт того, что Литва не будет импортировать электроэнергию с БелАЭС.

По словам дипломата, очень важно, что Польша приветствует утвержденный правительством Литвы проект закона об ограничении доступа электроэнергии с небезопасных станций, и прежде всего, с БелАЭС.

«Если говорить о смычке ЛЭП Litpol Link, об обновлении и реализации второй линии смычки, то для Польши всегда было важно, чтобы она не использовалась для попадания на польский рынок дешевой, небезопасной, грязной российской электроэнергии.

Наше сегодняшнее послание — мы призываем партнеров и друзей, ответственные организации, ведомства, Еврокомиссию и государства ознакомиться с истинным положением дел, осознать угрозы и поддержать нашу логику, здравый призыв к тому, чтобы строительство БелАЭС было остановлено. Наша цель ясна — добиться того, чтобы оно было остановлено», — сказал Дарюс Дегутис.