Юнкер представил проект о видении ЕС после Brexit 1.03.2017, 18:49

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Проект под названием Белая книга содержит пять основных сценариев развития ЕС после Brexit.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер представил в Европарламенте проект о будущем видении Европейского Союза, так называемую Белую книгу. Об этом сообщает агентство EUobsrever.

Проект знаменует начало дискуссии о будущем ЕС, в частности, после Brexit. Он содержит пять основных сценариев: «продолжаем работу», «ничего, кроме единого рынка», «те, кто хотят большего, делают больше», «делать меньше, но более эффективно» и «делать гораздо больше вместе». Одну из них или комбинацию всех пяти идей стоит выбрать, чтобы воплотить до 2025 года.

Решение лидеры ЕС должны будут принять на запланированном в декабре саммите.

План «ничего, кроме единого рынка» означает, что на уровне ЕС будут обсуждать только проблемы торговли и экономики, а не, например, вопросы миграции и безопасности.

План под названием «расширение сотрудничества» уже существует в некоторой степени в соответствии с действующими правилами ЕС, которые предусматривают создание офиса европейского прокурора или введение налога на финансовые сделки.

Сценарий «те, кто желают большего, делают больше» будет приемлем для тех государств ЕС, которые хотят более тесной интеграции в какой-либо одной сфере, например, налогообложения, в то время как другие государства Евросоюза пока не готовы окончательно заявить, хотят ли они присоединиться к ним.

Принцип «делать меньше, но более эффективно» включает в себя создание Европейского оборонного союза и развитие пограничного агентства ЕС Frontex для управления внешними границами. План предусматривает отход от социальной и трудовой политики с акцентом на торговле, безопасности, миграции, обороне и границах.

Сценарий «делать гораздо больше вместе» скорее всего как компромисс, приемлемый для популистов и таких правительств, которые хотят восстановить суверенитет европейских стран от институтов ЕС.

18 января 2017 года глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Брюссель готов к переговорам о выходе Великобритании из Европейского Союза.