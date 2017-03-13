Сергей Михалок готовит творческий вечер 13.03.2017, 11:57

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Сергей Михалок

Фото: Иван Межуй/charter97.org

Сергей Михалок презентует в Беларуси сольную акустическую программу "Зорачкі".

Выступление музыканта состоится 8 июля на хуторе "Шабли" в формате творческой встречи, со стихами и рассказами, песнями "Ляписов" и Brutto под гитару, а также с вопросами от публики, передает Еврорадио.

"Своими песнями я никого не учу. Для меня это просто возможность зафиксироваться эмоционально в данный период времени, а потом через какое-то время попробовать вспомнить, каким я был раньше”, ― говорит Сергей Михалок.

Вместе с Сергеем на сцену выйдут музыканты Brutto - Павел Третяк и Лэфт! Первые подобные акустические выступления музыканты прошли в Украине. Билеты на концерт в Киеве были полностью проданы за 54 минуты.

Первая партия билетов на белорусский концерт поступила в продажу 13 марта в 10 часов утра. Продаваться они будут в "Театрально-концертной кассе" Минска на улице Калинина, 5, а также через систему ticketpro.by

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