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Адам Глобус объявил лауреата премии «Залатая літара»

  • 13.03.2017, 21:17
Адам Глобус

Известный писатель вручит свою премию книге Андрея Горвата «Радзіва «Прудок».

Известный писатель и бизнесмен Адам Глобус объявил нынешнего лауреата своей премии «Залатая літара». Он решил отметить книгу Андрея Горвата «Радзіва «Прудок».

«Премию «Залатая літара 2016» получает книга Андрея Горвата «Радзіва «Прудок» Дзённік», получает за новое слово в белорусской литературе. Поздравляю автора и всех его многочисленных поклонников», — написал Глобус в своем аккаунте в «Фейсбуке».

Книга Горвата получила многочисленные восторженные отзывы читателей, но пока что была обойдена какими-либо литературными премиями.

Премию «Залатая літара» Адам Глобус основал в начале 2000-х. Он сам выбирает лауреатов этой награды.


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