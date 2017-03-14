Генпрокуратура передала дело Януковича в суд 1 14.03.2017, 17:37

Виктор Янукович

Фото: Reuters

На судебном процессе обвинение будет представлять прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко.

Генеральная прокуратура Украины передала в суд дело экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Представители Генеральной прокуратуры Украины, а именно Военной прокуратуры передали дело Януковича в суд. Это событие, по-моему, является беспрецедентным, не только потому, что это – первый процесс над президентом Украинского государства. Я считаю, это событие необычайной важности, потому что впервые суд Украины рассмотрит обвинения в государственной измене лидера, которого выбрала нация", – сказал Луценко

Он добавил, что на процессе обвинение будет представлять прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко.

Прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко в комментарии изданию "ГОРДОН" заверил, что прокуратура продолжает заочное досудебное расследование.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. В Украине против него открыто несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя. В отношении экс-президента применяется процедура заочного осуждения.

В декабре 2016 года Сердюк заявлял, что Янукович не приедет на допрос в Украину, так как опасается за свою жизнь. При этом беглый экс-президент настаивал, чтобы его допросили в Ростове-на-Дону.

9 марта в Генпрокуратуре РФ заявили, что готовы организовать допрос Януковича на территории России в присутствии украинских следователей. Однако прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что украинские следователи не намерены присутствовать на допросе, потому что не смогут допрашивать подозреваемого.

Военная прокуратура Украины утверждала, что по адресу в Ростове-на-Дону, который указала генпрокуратура России как место проживания экс-президента Украины Виктора Януковича, находятся склады.