Галина Савицкая: Очень люблю Беларусь, но сюда никто не зовет 16.03.2017, 20:19

Галина Савицкая

Чемпионка мира-1981 в составе сборной СССР по баскетболу рассказала, что в Минске по завершении карьеры она оказалась невостребованной.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сеуле, чемпионка мира-1981 в составе сборной СССР Галина Савицкая в интервью «Прессболу» рассказала, что в Минске по завершении карьеры она оказалась невостребованной. С 1989 года Савицкая живет в Испании.

- Давай на финише повернем разговор к белорусской теме. Почему редко бываешь на родине?

- Когда дети были маленькими, посвящала все время им. К тому же играла до сорока. А теперь… Никто не зовет. Я очень люблю Беларусь, горжусь, что белоруска. Всегда студентам это говорю, рассказываю о нашей стране.

С удовольствием приехала бы, скажем, летом помочь сборной, или клубу. Не претендую на роль тренера — спокойно могу выступить в роли консультанта. Мне было бы очень интересно. Но я ведь не могу навязываться. Инициатива, мне кажется, должна исходить из Минска. Конечно, если есть желание сотрудничать, использовать с пользой для дела мои знания, опыт.

Возможно, люди в федерации думают, мол, она в своей Испании забронзовела, у нее неподъемные финансовые запросы. Поверьте, это не так. Я из того неиспорченного поколения советских людей, для которых значительно важнее интерес к работе, чем материальное вознаграждение, - сказала Савицкая.