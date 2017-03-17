Украина конфисковала танзанийское судно за посещение Крыма 17.03.2017, 8:50

На борту корабля находились девять членов экипажа, являющихся гражданами Сирии.

Суд в Одессе постановил конфисковать в пользу Украины корабль, задержанный за посещение Крыма. Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Южного региона Украины.

Малиновский районный суд Одессы рассмотрел административный протокол о нарушении таможенных правил, составленный в отношении капитана судна, и признал его виновным в перевозке более трех тысяч тонн технической соды с территории Крыма «в обход украинского таможенного контроля».

Судно Sky Moon, которое ходит под флагом Танзании, было задержано морской погранохраной Украины 30 ноября 2016 года на Дунае на пути из Севастополя в молдавский порт Джурджулешты. На борту судна находились девять членов экипажа, являющихся гражданами Сирии. Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) сообщила, что в отношении капитана был составлен обвинительный акт, а остальных членов команды привлекли к административной ответственности.