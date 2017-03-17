В минском метро женщина упала на рельсы 17.03.2017, 13:28

ЧП произошло на станции «Каменная Горка».

Официальный Twitter-аккаунт минского метрополитена сообщает о том, что движение поездов по 2-й линии метрополитена было остановлено на шесть минут. Причиной стало падение пассажирки. Обстоятельства ЧП выясняются, пишет onliner.by.

- Женщину подняли с путей. Она жива. Говорить о травмах пока не можем. Версий тут может быть только две: или она упала, или прыгнула. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося, - сообщили в метро.

Движение поездов по 2-й линии метрополитена остановлено из-за падения пассажирки на пути ст. "Каменная Горка". Обстоятельства выясняются — Minskmetro (@minmetro) 17 marca 2017