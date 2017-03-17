В минском метро женщина упала на рельсы
- 17.03.2017, 13:28
ЧП произошло на станции «Каменная Горка».
Официальный Twitter-аккаунт минского метрополитена сообщает о том, что движение поездов по 2-й линии метрополитена было остановлено на шесть минут. Причиной стало падение пассажирки. Обстоятельства ЧП выясняются, пишет onliner.by.
- Женщину подняли с путей. Она жива. Говорить о травмах пока не можем. Версий тут может быть только две: или она упала, или прыгнула. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося, - сообщили в метро.
Движение поездов по 2-й линии метрополитена остановлено из-за падения пассажирки на пути ст. "Каменная Горка". Обстоятельства выясняются— Minskmetro (@minmetro) 17 marca 2017
В 13.09 упавшая на пути пассажирка поднята на платформу, движение по 2-й линии восстановлено, поезда идут в штатном режиме— Minskmetro (@minmetro) 17 marca 2017