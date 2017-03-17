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Белорус стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу

  • 17.03.2017, 16:35
Александр Гринкевич-Судник

Барановичский спортсмен Александр Гринкевич-Судник первенствовал в классическом троеборье в весовой категории до 74 килограмм.

Турнир проходит 12–19 марта в Дании, пишет intex-press.by.

В весовой категории до 74 кг среди мужчин основная борьба за медали развернулась между нашим спортсменом Александром Гринкевичем-Судником, финном Сами Ниеминеном и россиянином Алексеем Бахиревым. Барановичскому атлету не было равных ни в одном из упражнений троеборья. В приседаниях Александр поднял 257,5 кг, в жиме от груди – 170 кг, а в решающем упражнении – становой тяге – атлет справился с весом 302,5 кг.

Окончательная расстановка сил в категории до 74 кг среди мужчин:

Александр Гринкевич-Судник (Беларусь) – 730 кг (257,5+170+302,5)

Сами Ниеминен (Финляндия) – 678 кг (230+147,5+300,5)

Алексей Бахирев (Россия) – 672,5 кг (232,5+167,5+272,5)

Двумя днями ранее на чемпионате Европы по классическому пауэрлифтингу уроженка Барановичского района 18-летняя Татьяна Домашина стала обладательницей серебряной награды в весовой категории до 47 кг.

В составе национальной сборной к выступлению на чемпионате Европы готовится воспитанница Александра Гринкевича-Судника Снежанна Зубко – 18 марта, в 12.00 (до 84 кг среди женщин).


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