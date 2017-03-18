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Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Китае

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  • 18.03.2017, 11:47

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала финалисткой турнира ИТФ в китайском Шэньчжэне (призовой фонд - $60 тыс.).

Сегодня в полуфинальном поединке белоруска, занимающая 142-е место в мировом рейтинге, уверенно переиграла китайскую теннисистку Цзин Лю (295-й номер рейтинга WTA) - 6:1. 6:2, сообщает БелТА.

В решающем поединке турнира Арина Соболенко встретится с россиянкой Евгенией Александровой (106).

В первом квалификационном раунде турнира в австрийском Бадгастайне (призовой фонд - $226 тыс.) еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (122) легко победила немку Луизу Мари Хубер (836) - 6:1, 6:1.


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