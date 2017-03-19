Как коррупционеры всей России брянских школьников испугались Алексей Навальный, navalny.com

19.03.2017, 20:17

Детишки-то детишки, а как несправедливость остро чувствуют.

Кто бы мог предположить, что одна из самых воодушевляющих вещей, которые я услышу за последнее время, — это разговор брянских школьников со своей директрисой.

Всё прямо как в книжках про пионеров-героев и фашистов-полицаев.

Максим Лосев, школьник, живущий в брянской области, репостнул на своей странице ВК группу брянского митинга «Он вам не Димон» 26-го марта.

После чего к нему в школу пришла полиция и забрала его прямо с урока.

Максиму (я с ним разговаривал по телефону только что) предложили удалить группу и на митинг не ходить. Полицейские признали, что заставить не могут, но «настойчиво рекомендовали».

Но самое интересное случилось позже. В класс пришла директриса Кира Петровна Грибановская и начала отчитывать одноклассников Максима, которые, как оказалось, стоят на его позиции и (о ужас) хотели бы получить ответы на вопросы о коррупции:

Послушайте обязательно. А вот здесь есть и полная расшифровка.

Я прям свою советскую школу вспомнил. Наглая ложь, лицемерие, трусость и одновременно наглость в каждом слове.

И потрясающие школьники, которые называют белое белым, черное черным и задают простые вопросы.

— Ну, мы против «Единой России».

(смех в классе)

— А кто мы?

— Почему ты говоришь от множественного числа — мы?

— Кто против «Единой России», поднимите руку, пожалуйста.

— Я.

— Ну-ка, ну.

— А за что вы, хорошо?

— Мы против «Единой России».

— Ну против, а за что, почему?

— За справедливость.

— А что такое справедливость?

— То, чего у нас нет, — говорит одна из учениц.

— Справедливость, это когда власть заботится о людях, а не только о своих… — продолжает другой школьник.

— Какая власть?

— Которая заботится о людях, об обычных гражданах, а не о своих миллионах. Многие люди хотят жить в свободном государстве, в свободной стране.

— То есть вы считаете, что с приходом Путина и Медведева жизнь в стране ухудшилась?

— Да, — говорит школьник.

— Они просто засиделись, засиделись там, — добавляет второй.

— А ты жил в какую-то другую эпоху? Я, наверное, что-то пропустила. При ком тебе хорошо жилось?

— Мне? — спрашивает первый подросток.

(смех в классе)

Жалко, что они ей не ответили: так мы ни при ком другом и не жили, потому что вы, Кира Петровна, всю свою жизнь протоколы на выборах подделывали.

В общем, слушаешь и понимаешь: у России точно может быть нормальное будущее, раз дети такие есть.

Разговор имеет сейчас 700 тысяч просмотров во ВК. Несколько сот тысяч просмотров на ютюбе.

Интересна и реакция в группах, где в основном школьники. Вот МДК:

Детишки-то детишки, а как несправедливость остро чувствуют.

И это лучший ответ на вопрос: неужели вы пойдёте даже на неразрешенный митинг?

Нет, блин, не пойду. Брянские школьники не боятся, а я останусь дома, сниму свои вопросы о Медведеве и буду за происходящим через твиттер наблюдать.

Конечно, я пойду, к чему и всех призываю.

Впрочем, сразу хочу сказать (может даже разочаровать кого-то): закон нарушать не придётся. Ведь в городах, где дают так называемые «отказы» (как в Москве), это отказ без предоставления альтернативной площадки.

А Конституционный Суд России прямо говорит нам: если альтернативного места не предлагают, то можете приходить на основное место. Считается, что это автоматическое согласование.

Так что в Москве (фейсбук, вконтакте) приходите на улицу Тверскую. Всё законно. В других городах — следите за группами митингов.

Здесь список групп по всем городам России. Записывайтесь и приходите на митинги.

У нас есть вопросы и мы не успокоимся, пока не получим ответы.

Судя по тому, как Кремль испугался брянских школьников, ответы могут быть интереснее, чем мы думаем.

P.S.

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Алексей Навальный, navalny.com