Криушенко: Цель номер один – создание единого коллектива 2.03.2017, 12:37

Игорь Криушенко

И.о. главного тренера сборной Беларуси по футболу дал первое интервью после назначения на пост.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко в интервью АБФФ-ТВ — о новом вызове, комплектовании состава и желании оправдать доверие, пишет «Прессбол».

- С какими эмоциями встретили предложение БФФ?

- Естественно, руководить сборной — это приятно и почетно. В то же время достаточно ответственно. Наверное, встретил предложение с пониманием, ведь добавится огромный кусок работы. Дл меня это вызов, на который хочется ответить достойно.

- Насколько проблемным видите совмещение постов в клубе и сборной?

Больших проблем не вижу. Важно, чтобы в этой ситуации имелись помощники. Один должен быть освобожденным и заниматься просмотром игр, разговаривать с кандидатами в сборную. Второй, как и я, — может иметь частичную занятость.

- С помощниками уже определились?

- Наметки есть, но говорить рано. Думаю, за два-три дня мы этот вопрос закроем.

- Если начистоту: смущает приставка и.о.?

- Насколько владею информацией, эта приставка — до ближайшего исполкома. Потому что юридически меня в качестве главного тренера утвердить может только исполком. После заседания приставка и.о. уберется.

- Поделитесь вашим видением относительно комплектования состава. Скажем, ваш предшественник относился к чемпионату Беларуси не очень тепло…

- Естественно, что в зарубежные клубы уезжают лучшие представители нашей страны. Но для футболиста немаловажный фактор — постоянная игровая практика. Ребята, которые выступают в чемпионате Беларуси, имеют постоянное игровое время. Это важный фактор. Постараемся быть объективными и вызывать в команду тех, кто имеет постоянную практику, а также ребят с высоким уровнем мастерства.

- Много легионеров сейчас лишены игровой практики. Возможно ли решать эту проблему в тех условиях, в которых находится сборная Беларуси?

- Буду разговаривать с ребятами, вызывать их на сбор. Пусть он краткосрочный, но какую-то информацию смогу получить. Еще раз говорю: сбрасывать со счетов не буду никого. Высококвалифицированных игроков у нас не так много, поэтому каждый штык будет на учете.

- Как расставите приоритеты: игра на результат, омоложение состава, смена тактического рисунка… Что для вас является первоочередным?

- Первоочередным — создание единого коллектива, который будет стремиться в каждой игре сражаться за победу. Мы играем для зрителей, а они любят победителей. Естественно, постараемся показывать качественный футбол, но на первом месте все равно будет результат.

- Тимофей Калачев завершает карьеру в сборной, намекал об этом Сергей Корниленко. Будете уговаривать их остаться?

С ребятами буду разговаривать, послушаю их видение ситуации, а уже потом стану принимать решение. Разбрасываться такими мастерами — не дело.

- Успели поговорить с Людасом Румбутисом? Как видите взаимодействие главной команды с молодежной?

- С Людасом еще не разговаривал, потому как только-только прилетел. Какие-то моменты взаимоотношения, требования к молодежной сборной мы обозначим. Пообщаемся, думаю, достаточно продуктивно. Надеюсь, молодежная команда будет давать хотя бы три-четыре человека после каждого цикла в национальную команду.

- Были примеры Корзуна, Савицкого, которые в раннем возрасте дебютировали за национальную сборную. Сейчас у молодых ребят есть такая перспектива?

- Все зависит только от игроков. Авансом в футбол никто не играет. Будет определенный уровень, достойный вызова в национальную команду. Конечно, нельзя стоять на месте, ведь у сборной идет постоянное развитие. Это процесс должен быть непрерывным. Если его как-то упустить, то потом тяжело будет восстанавливать. Возможно, вызовем кого-то просто для того, чтобы он побыл в обстановке национальной команды. Это ведь тоже хороший психологический момент для толчка и роста молодого спортсмена. Такие процессы будут постоянно.

- Календарь сформирован: матч с командой Швейцарии попадает на 1 июня, вне окон УЕФА. Видите в этом проблему? Ведь в основном на легионерах придется состав строить…

- Посмотрим, что получится. Возможно, попросим у федерации перенос матчей для клубов, которые будут делегировать игроков в сборную. Большой проблемы в этом не вижу. А вот с легионерами… Тот же чемпионат России к лету закончится. Поэтому вполне возможно, что дадим шанс игрокам внутреннего чемпионата проявить себя. Еще будет время сесть и все проанализировать. Сейчас самый важный момент — ближайшие две игры. Перед ними необходимо сформировать штаб, очертить круг кандидатов, просмотреть соперника, чтобы подготовиться...

- Успели познакомиться с условиями для подготовки? Вы приверженец сборов в столице или на периферии?

- В технический центр заходил, но досконально его не изучал. Мне большой разницы нет, где проводить сборы. Важны условия, в которых ничего не отвлекает. И чтобы люди профессионально относились к подготовке, своему восстановлению.

- Должность главного тренера национальной сборной — пороховая бочка. Болельщики постоянно норовят ее поджечь. Вы готовы к давлению?

- Тут ничего не поделаешь. Мы живем не на необитаемом острове, а в обществе, в котором сколько людей — столько мнений. Если читать все, что о тебе пишут, то можно сойти с ума. Важно от этого отгородиться и выбрать путь, по которому пойдешь. Вот и все. Как говорится, всем мил не будешь. Могу заверить, что постараюсь оправдать доверие, которое мне оказано. Надеюсь, ребята мне помогут радовать наших болельщиков.