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На замерзшем озере в Исландии появились загадочные зигзаги

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  • 20.03.2017, 12:40
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Фото: Thingvellir National Park / facebook.com

Ровные четкие узоры, протяженностью 2 километра, образовались на льду впервые.

На поверхности льда исландского озера Тингвадлаватн возникли узоры необычной угловатой формы. Снимки появились в Facebook-аккаунте администрации национального парка.

Узоры протянулись на два километра. Линейные разломы образовались под прямыми углами друг к другу — будто кто-то рисовал ровные зигзаги. Работники администрации парка и местные жители утверждают, что никогда не видели ничего подобного.

Фото: Thingvellir National Park / facebook.com

«Начались спекуляции, — рассказал работник парка изданию Lonely Planet (перевод – tut.by). — Не было недостатка в альтернативных объяснениях — от активности монстров-пришельцев до странных теорий заговора».

Фото: Thingvellir National Park / facebook.com

Специалисты объяснили это явлением под названием «зубчатое наслоение льда» (finger rafting). Оно происходит, когда тонкие ледяные пласты, плавающие на воде, сталкиваются и надвигаются друг на друга попеременно.

«Квадратные» узоры возможны только в случаях, когда толщина льда с двух сторон примерно одинакова. Ранее зубчатые наслоения видели в Арктике и Антарктиде, однако в Исландии они появились впервые.

Фото: Thingvellir National Park / facebook.com

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