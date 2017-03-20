Минский таксист потребовал почти 120 рублей за поездку по городу 36 20.03.2017, 13:16

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Фото с сайта 24minsk.by

Пассажир пошел на принцип и платить отказался.

История о таксисте, который взял 63 рубля за поездку в 10 км по Минску, забудется не скоро. Но можно сказать наверняка, что, во-первых, люди не перестали брать такси «от борта», несмотря на все советы, а во-вторых, 63 рубля — далеко не предел. Это подтверждает история читателя onliner.by Алексея.

— В прошлую субботу, 11 марта, взяли с друзьями такси от BlackHall Bar на улице Киселева. Взяли «от борта», какой-то темно-серый старый минивэн. Я спросил у водителя (мужчина лет 35—40), сколько будет стоить поездка. Тот ответил: «По счетчику». Но мы настояли, чтобы он назвал хотя бы приблизительную стоимость. Мужчина сказал: рублей 30, может, немного больше. Сели, поехали, — рассказал Алексей.

По словам читателя, с улицы Киселева они отправились в Preston на проспекте Машерова.

— Возле магазина остановились буквально на несколько минут и поехали дальше — к станции метро «Спортивная». Там один из пассажиров вышел, причем он дал водителю 10 рублей за поездку, — утверждает собеседник. — Водитель взял деньги, и мы поехали уже в конечную точку маршрута — на проспект Рокоссовского. Вся поездка заняла минут 20, ну от силы 30.

По приезде, как говорит Алексей, таксист ошарашил итоговой суммой — 119 рублей по чеку.

Судя по чеку, в стоимость поездки вошли: абонирование — 15 рублей, более 87 рублей за километраж (тариф — 3,5 рубля за 1 км) и более 16 рублей за время поездки (тариф — 35 рублей за 1 час). Итого: 119 рублей 5 копеек

— Я отказался платить, вызвал милицию, — рассказал Алексей.

Пассажир пошел на принцип и платить отказался. Сотрудники милиции предложили проехать в опорный пункт, написать заявление.

— В милиции я указал, что считаю такую стоимость поездки необоснованной, с учетом того, что предварительную сумму мы с водителем оговаривали. Заявление у меня приняли. Спустя где-то неделю позвонил участковый, поинтересовался, разрешился ли мой спор с таксистом. Узнав, что не разрешился, он предложил мне заплатить требуемую сумму, а затем обратиться с гражданским иском в суд. Но я хочу, чтобы милиция провела проверку, что это за тарифы такие, откуда такая стоимость поездки. Если нужно, я пойду в прокуратуру, — говорит читатель.

Можно сказать наверняка, что спорной ситуации удалось бы избежать, если бы пассажиры вызвали такси через диспетчера — тогда поездка осуществлялась бы в соответствии с действующими тарифами службы такси.

В данном конкретном случае размер платы определялся по таксометру. Пункт 169 постановления совета министров «О некоторых вопросах автоперевозок пассажиров» определяет, что размер платы за посадку устанавливается автомобильным перевозчиком исходя из его затрат, связанных с выполнением посадки и высадки пассажиров, укладки и выгрузки багажа и ручной клади.