Как белорусских богачей жизнь потрепала 7 20.03.2017, 15:58

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Юрий Чиж

Фото: kp.by

Известные «олигархи» сильно сдали в рейтинге успешных бизнесменов.

Названы имена 200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси – некоторые белорусские «олигархи» сильно сдали, пишет «Салідарнасць».

К примеру, близкий к власти бизнесмен Юрий Чиж, который долгие годы уверенно входил в первую десятку рейтинга, опустился на 53 строчку.

Это же касается недавнего подсудимого Владимира Япринцева и находящегося в заключении экс-владельца «Мотовело» Александра Муравьева, которые не попали даже в первую сотню списка богачей.

Первая же пятерка рейтинга выглядит так:

1. Виктор Кислый, владелец компании Wargaming, которая создала знаменитую онлайн-игру World of Tanks, стоимостью 3-4 миллиарда долларов.

2. Павел Топузидис, владелец ООО «Табак инвест» и торговой сети «Корона».

3. Александр Мошенский, производство морепродуктов под брендом «Санта-Бремор».

4. Владимир Пефтиев, по слухам, приближенный к семье Лукашенко бизнесмен. Занимается экспортом вооружений.

5. Александр Луценко, председатель совета директоров Sodrugestvo Group S.A.

Интересно, что в список самых богатых и влиятельных белорусов ворвались и молодые белорусские айтишники. К примеру, на 23 строчке расположился Виктор Прокопеня.