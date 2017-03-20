В России началась последняя стадия вывоза «золота партии» и долларов за рубеж 1 20.03.2017, 17:12

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Теперь друзья Путина могут безнаказанно выводить награбленное через оффшоры.

Одобренные комитетом Госдумы по бюджету и налогам поправки позволят попавшим под санкции россиянам не отчитываться о контролируемых иностранных компаниях. Да и вообще – об операциях в оффшорах, пишет obozrevatel.com.

Об этом рассказали эксперты «Ведомостей» и «Коммерсанта» – пишет «Медуза».

Собеседники изданий заметили, что это ключевое преимущество новой версии законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс. Без таких поправок люди из санкционных списков должны были бы до 30 апреля 2017 года сообщить в ФНС об офшорных трастах и других компаниях, а потом заплатить налоги с полученной прибыли.

Полученные российскими ведомствами данные могли бы быть потом переданы за рубеж по программе автоматического обмена налоговой информацией, которая заработает с 2018 года.

В чьих конкретно интересах принимаются поправки, неизвестно. Они будут добавлены ко второму чтению в законопроект Минфина, но в ведомстве заявили, что не имеют отношения к депутатской инициативе.

Картина наблюдается занимательная. Получается что ряд крупных компаний становятся вообще неподотчетны российскому бюджету, правительству и вообще ком бы то ни было кроме самих владельцев. Например друг Путина – Роттенберг. Он теперь через свои компании может качать в оффшоры и далее десятки миллиардов и инвестировать там. По-сути это клондайк для вывода нелегального капитала, каковым и является в основном награбленное Путиным и его окружением. Иными словами в Кремле страхуются, понимая, что в экономике расплата неминуема. Рано или поздно консолидированная позиция Запада и санкции угробят экономику РФ окончательно. Вероятнее всего в 2017 году. Причем произойдет это внезапно, как все в России происходит. Нефть, газ и курс рубля рухнут одновременно, а кредитные обязательства возрастут и будет новый дефолт с падением уровня жизни в 2-3 раза одномоментно, а курс рубля вырастет до 120-150 за доллар – тут сложно не согласиться со Степаном Демурой.

Но бывшие и действующие сотрудники КГБ, а также их партнеры из воровского мира хотят провернуть повторный «финт ушами», когда к приходу Рыжкова в правительство распадавшегося СССР в 1987 году было 790 тонн золота, а к уходу – 290. По валюте то же самое – были взяты колоссальные кредиты, а потом случилось, что «всем кому мы должны – мы прощаем». Выяснилось, что должны в основном населению, которое потеряло все.

Так что рекомендую готовиться – золото уже вывозится, как и американские «обесцененные» доллары. Благодаря новым законопроектам – вагонами. Но вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!