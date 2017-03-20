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Белорус признан лучшим тренером 22-го тура чемпионата Украины

  • 20.03.2017, 20:28
ЛЕОНИД КУЧУК
ФОТО: GIGAFOOTBALL.NET

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук получил от экспертов средний балл пять по пятибальной шкале.

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук был признан Всеукраинским объединением тренеров по футболу (ВОФТ) лучшим среди своих коллег в 22-м туре чемпионата Украины, сообщает «Прессбол».

Наставник команды из Каменского получил от экспертов организации средний балл 5 по пятибальной шкале, сообщает sportarena.com.

Максимальную оценку Кучук заработал благодаря разгромной победе «Стали» над «Александрией» (4:1). Уступая по ходу матча 0:1, сталевары сумели обернуть ход игры в свою пользу и забить четыре гола.

Эта виктория продолжила серию победных матчей «Стали». Теперь их три подряд. Столько матчей кряду команда из Каменского не выигрывала никогда прежде в чемпионатах Украины.


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