ООН назвала рецепт счастья и благополучия народов 4 20.03.2017, 22:16

Организация объединенных наций провела заседание по случаю Международного дня счастья.

Власти стран смогут сделать своих граждан счастливыми, если будут ориентироваться не только на обеспечение экономического роста, а в равной степени заботиться о социальном благополучии населения и сохранности окружающей среды, передает ТАСС.

Об этом заявила первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед на заседании по случаю Международного дня счастья.

По ее словам, правительства стран «должны создать минимальные условия для счастья» населения, в том числе обеспечить его продовольствием и базовыми услугами, гарантировать основополагающие права и свободы граждан, а также их социальную защиту. «Когда правительства стремятся только к экономическому росту и забывают про социальное и экологическое измерения, это негативно сказывается на человеческом благополучии и может привести к росту неравенства и деградации окружающей среды», - предупредила Мохаммед.

Она подчеркнула, что благополучие людей зависит не только от уровня их доходов.

«Люди более счастливы, когда у них есть работа и ощущение стабильности, когда они могут свободно выражать свое мнение, когда окружающая среда в безопасности, когда у них есть крепкие семьи и надежные друзья», - отметила заместитель генсека ООН.

Как заявила Мохаммед, построению счастливых обществ поможет реализация повестки ООН в области устойчивого развития до 2030 года, подразумевающей борьбу с экономическим и социальным неравенством, последствиями изменения климата и другими глобальными вызовами. Согласно этому плану, напомнила заместитель генсека, усилия по искоренению бедности должны сопровождаться осуществлением стратегии в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства граждан, а также шагами, направленными на защиту окружающей среды. Она призвала страны подтвердить приверженность «построению более справедливых обществ, чтобы обеспечить счастливое существование и благополучие по всему миру».

Международный день счастья отмечается 20 марта с 2013 года. Он был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 12 июля 2012 года по инициативе Бутана. Праздник провозглашает идею о том, что стремление к счастью является общим желанием для всех людей планеты.

В минувшую субботу ООН дала старт новой информационной кампании в поддержку Целей устойчивого развития - задач в области борьбы с бедностью и неравенством, а также защиты окружающей среды, поставленных на саммите в Нью-Йорке в 2015 году.

Теперь привлекать внимание общественности к ним будут смурфы - полюбившиеся миллионам людей карликовые существа из серии комиксов и мультфильмов, придуманные бельгийским художником Пьером Кюллифором. В церемонии инаугурации персонажей в качестве послов ООН приняли участие актеры, озвучивающие их в фильме «Смурфы: затерянная деревня», который выйдет на экраны в этом месяце.