В Могилеве школьных учительниц заставляют искать «тунеядцев» 36 22.03.2017, 11:48

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Обойти квартиры необходимо до пятницы 24 марта.

С понедельника во всех школах города учителем были розданы списки безработных, которых налоговая инспекция отнесла к категории «тунеядцев», сообщает «Могилевский регион».

В среднем в каждом из них около 40 фамилий с адресами прописки. Обойти квартиры в прикрепленной к учителям микрозоне необходимо до пятницы 24 марта. Администрации школ ничего подчиненным не объясняют, директора только издают распоряжения ссылаясь на приказ сверху. Считается, что учителя лучше других знают, кто живет в спальных районах около школы, так как они и так должны знакомиться с семьями своих учеников.

Поквартирный обход уже вызвал несколько конфликтных ситуаций. Например, волонтер Вероника Цедрик, которая попала в «тунеядцы» из-за того, что в 2015 году пять месяцев находилась в Польше по международному обмену, была поражена тем, что частная информация попала из налоговой инспекции в третьи руки. Учителя, говорит она, рассержены новой «обязанностью» и не особенно заботятся о сохранение тайны. А тем временем во время обхода выясняются пять вопросов: какое у потенциального «тунеядца» образование; общий стаж работы; последнее место работы; работает ли человек сейчас и если нет, то почему; зарегистрирован ли безработный в службе занятости.

Сами учителя, пойманные «тунеядцами» в подъездах, жалуются, что кроме фальсификации «выборов» их сейчас заставляют заниматься и охотой на безработных. Однако отказаться они не могут, чтобы самим не потерять работу.

Лукашенко ранее говорил, что чиновники лично пойдут по домам, чтобы ознакомиться с реальным положением вещей в семьях безработных, но в итоге этим заставили заниматься самую незащищенную часть бюджетников. Куда дальше после пятницы пойдут списки, учительницы не знают, а если, например, кого-то нет дома, то они так и обозначают в своих бумагах, которые потом должны сдать директору.