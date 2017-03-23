Нацбанк Украины ввел санкции в отношении «дочек» российских банков 2 23.03.2017, 7:59

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Санкции против пяти банков РФ вступили в силу сегодня.

Национальный банк Украины (НБУ) в среду, 22 марта, сообщил о реализации решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении пяти банков на территории Украины с российским государственным капиталом. Штрафные меры вступят в силу 23 марта. Об этом свидетельствует постановление от 21 марта, опубликованное на сайте НБУ, которое расширяет постановление о санкциях от 1 октября 2015 года.

Новые штрафные меры запрещают осуществлять «любые финансовые операции вышеуказанных банков в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур», сказано в документе. Кроме того, НБУ запретил украинским банкам проводить операции, «которые направлены, способствуют или могут способствовать избежанию таких санкций, а также нарушают, способствуют или могут способствовать нарушению таких санкций».

15 марта президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций против пяти банков с российским государственным капиталом. Эти штрафные меры будут действовать год и распространяются на Сбербанк, VS Банк, Проминвестбанк, ВТБ Банк и БМ Банк.

Согласно новому постановлению НБУ, банкам с российским госкапиталом запрещено осуществлять любые операции в пользу связанных с ними лиц, которые предусматривают перевод средств за пределы Украины или следствием которых может быть вывод капиталов таких банков за пределы Украины. В частности, запрещено прямое и/или косвенное осуществление любых активных операций (предоставление кредитов, депозитов, займов, в том числе на условиях субординированного долга, приобретение ценных бумаг, размещение средств на корреспондентских счетах и т.п.). В постановлении также упоминается запрет на выплату дивидендов, процентов, возврат межбанковских кредитов/депозитов, денежных средств с корреспондентских счетов, субординированного долга, а также распределение прибыли и капитала.

«Указанные выше запреты не касаются проведения подсанкционными банками расчетов, инициаторами которых являются клиенты этих банков и следствием которых не является нарушение вышеупомянутых запретов», - отмечается в постановлении.

Между тем Центральный банк России еще 16 марта указал, что украинские санкции не окажут существенного влияния на финансовую устойчивость российских кредитных организаций из-за незначительного объема активов в Украине.