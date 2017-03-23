В Украине горит крупнейший склад боеприпасов 13 23.03.2017, 11:50

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Фото: dsns.gov.ua

Из города Балаклея в Харьковской области эвакуированы почти 20 тысяч человек.

Сегодня около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около города Балаклея в Харьковской области Украины начался пожар, взрываются и разлетаются снаряды. Из близлежащей жилой застройки эвакуированы люди. Военная прокуратура Украины говорит о диверсии, сообщает liga.net.

По сообщениям украинских СМИ, осколки от разрывающих снарядов разлетаются в радиусе 2 км. Вокруг очага пожара установлена запрещенная для полетов зона радиусом в 40 км.

На месте происшествия от задействованы 55 автоцистерн, 24 единицы вспомогательной техники и 362 человека личного состава. Также работает 25 автомобилей скорой помощи, свыше 100 сотрудников скорой помощи, от Нацполиции - 40 автомобилей и более 150 человек личного состава. На месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

«По последней информации жертв и пострадавших пока нет», - отметили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Фото: dsns.gov.ua