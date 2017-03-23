С «Газпрома» принудительно взыщут крупнейший в истории Литвы штраф 3 23.03.2017, 17:40

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Фото: РИА «Новости»

Литовские приставы уже получили предписание о взыскании штрафа и пени.

ПАО «Газпром» своевременно не уплатило Литве штраф в размере 36 млн евро, и теперь его взыщут приставы. Об этом заявила представитель Совета по конкуренции (СК, литовская антимонопольная служба) Мария Грумблене, сообщает liga.net.

Приставы уже получили постановление СК о принудительном взыскании штрафа и пени, отметила она.

Российский поставщик должен уплатить штраф за то, что нарушил соглашение 2004 г. и не согласился подписать сделку об обмене газом с компанией Lietuvos energijos gamyba (LEG).

Председатель СК Шарунас Кясяраускас ранее говорил, что Газпром должен был уплатить штраф до 22 марта 2017 г.

Самый крупный в истории Литвы штраф - 35,65 млн евро - СК назначил Газпрому в октябре 2014 г. До этого, в июне 2014 г., СК признал, что, отказываясь вести переговоры с LEG о соглашении об обмене газом в 2013-2015 гг., Газпром не позволил предприятию подписать договор с другим предприятием по поставкам газа, нарушив тем самым условия разрешения СК от 2004 г. на приобретение Газпромом 34% акций тогдашней компании Lietuvos dujos.

Вильнюсский окружной административный суд в ноябре прошлого года отклонил жалобу Газпрома по поводу назначенного ему штрафа. Как утверждает суд первой инстанции, условия подписанной в 2004 г. сделки о покупке 34% акций Lietuvos dujos устанавливало для Газпрома обязательство не создавать литовским потребителям препятствия в плане приобретения газа у других поставщиков. Отказ Газпрома вести переговоры с Lietuvos energija, по мнению суда, противоречил этому обязательству и создал условия для сохранения монопольного положения российской компании.

В начале 2012 г. Lietuvos energija нашла возможность закупки топлива на более выгодных условиях в Западной Европе и обратилась к предприятию Газпром экспорт с просьбой разрешить произвести обмен: часть газа, который Газпром экспорт поставлял в Польшу через Беларусь, была бы направлена в Литву, а Lietuvos energija компенсировала бы газпромовский газ в Польше приобретенным ею в Европе, передав российскому концерну. Не позволив литовской компании покупать газ у других поставщиков, Газпром создал ей препятствия и нарушил условия договора, посчитали Совет по конкуренции и суд Вильнюса.