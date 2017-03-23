Криушенко перед дебютом в сборной Беларуси рассказал о настроении в команде 23.03.2017, 19:57

Наставник доволен атмосферой в команде и настроением футболистов перед матчем со сборной Швеции.

Новый главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко на пресс-конференции перед отправкой в Швецию на матч квалификации ЧМ-2018 рассказал о том, что все вызванные в команду игроки горят желанием попасть в стартовый состав в Стокгольме, о выборах капитана и о том, что голкипера Сергея Черника, вероятно, отпустят сразу после игры со скандинавами, чтобы тот лучше подготовился к важному поединку чемпионата Франции, где его «Нанси» сражается за сохранение прописки в сильнейшем дивизионе, передает tut.by.

— Сборная Швеции — организованная команда, которая стремится играть в сбалансированный футбол. Очень активные фланги, очень опасны стандарты. Есть квалифицированные исполнители, действуют компактно, особо не оставляют зон для развития атак. Но играть можно и нужно с любой командой. Будем стараться противопоставить сопернику те моменты, которые мы наигрывали, — поделился наставник мыслями о предстоящем сопернике.

Игорь Криушенко отметил, что доволен атмосферой в команде и настроением футболистов перед дебютным для тренера матчем у руля сборной.

— Все живы, все здоровы. Были у нас, правда, простудные моменты, но рад, что все в строю, бьют копытом. Для сборной предстоит первая официальная игра в этом году, видно, что все 23 игрока хотят попасть в стартовый состав, желание у всех огромное. Приятно, когда есть выбор. Стараюсь ребятам передать позитив, вселить уверенность в себе. Вижу, что настроение у них хорошее. Главное, чтобы свой потенциал они смогли выплеснуть в игре.

Что касается состава на матч с Швецией, то пока Игорь Криушенко назвать его не готов.

— Обычно с этим определяемся накануне игры. Всегда есть сомнения по отдельным позициям. Основная обойма практически определена, но над 2−3 позициями еще предстоит подумать: кто лучше?

Наставник рассказал также о том, кто будет капитаном сборной.

— Выборы капитана у нас прошли вчера. Им стал Саша Мартынович, его замы — Егор Филипенко и Сергей Кисляк.

На вопрос о том, будет ли ничья считаться положительным результатом в поединке со шведами, наставник ответил:

— Положительный результат с сильными соперниками, с фаворитами нашей группы — это, как я уже говорил — набор очков.

В сборную уже давно не вызывались сразу четыре нападающих. Значит ли это, что атака главенствует в игровой концепции Игоря Криушенко?

— Я люблю играть в атакующий футбол, но я люблю и баланс — когда команда хорошо и впереди играет, и хорошо обороняется. Постараемся не отсиживаться сзади, потому что без контригры результата не добьешься. Четырех форвардов вызвал, а там уже решим, как играть будем.

Игорь Криушенко также рассказал о том, что после матча со Швецией из расположения сборной, вероятно, будет отпущен в свой клуб голкипер Сергей Черник.

— Пришла бумага из «Нанси». Они борются, чтобы остаться в сильнейшем дивизионе чемпионата Франции. 31-го они играют важный матч с «Генгамом». Скорее всего, мы пойдем навстречу и отпустим Сергея Черника после отборочной игры со шведами.

Игорь Криушенко прокомментировал ситуацию с полузащитником Антоном Путило, который расстался с турецким «Газиантепспором».

— Я рассматривал кандидатуры всех футболистов, ранее вызывавшихся в сборную. Разговаривал и с Антоном. Но здесь единственный минус — он довольно большой промежуток времени пребывал даже без тренировочного процесса. И его кондиции, тонус — это главная причина того, почему я его не вызвал. Не мастерство, не еще какие-то моменты, а именно его физическое состояние на этот момент. Конечно, я буду вызывать в сборную и новых футболистов, и молодых, но никого из обоймы не вычеркиваю, за всеми будем следить, на всех будем рассчитывать.

Журналисты отметили, что в списке футболистов, которые вызваны Игорем Криушенко на нынешний сбор, лишь шестеро моложе 27 лет.

— Согласен, что вопрос омоложения стоит. Но искусственно никто в сборную внедряться не будет. Игрок должен показывать определенный уровень. Это все-таки национальная сборная. Я понимаю, что нужно подтягивать молодежь, создавать конкуренцию более опытным футболистам. Но смена поколений должна проходить планомерно, и в составе должен быть тот, кто этого заслуживает. Могут быть моменты, что вызову игрока поработать, познакомиться, но на матчи будет выходить тот, кто сильнее на конкретный момент. Хотя в товарищеских играх могут быть исключения.

И в этом смысле особенно показательной должна стать связка из двух предстоящих матчей — в квалификации со шведами и спарринг с македонцами.

— У нас есть две игры. И всех, кого вызвал, хочу задействовать. Ведь люди не зря прилетели, работали вместе. Какие-то моменты мы наигрывали. Хочу посмотреть, как они воспринимают требования, которые с моей стороны предъявляются. Кто-то сыграет в официальной встрече, кто-то — в товарищеской. Игровая практика будет у всех.

Наставник сборной поделился мнением, насколько игрокам сложно подстроиться к требованиям после смены наставника в национальной дружине.

— Думаю, это не сложно. Самый важный момент здесь — наладить взаимодействие, поскольку у нас небольшой срок до ближайших матчей. А что касается требований, то они примерно одинаковые везде и не должны стать открытием для профессиональных футболистов. А вот взаимодействия в звеньях, в линиях — здесь многое зависит от того, как быстро это будет воспринято и выполнено именно в игре, — сказал Игорь Криушенко.

В прежние времена к ранним весенним матчам сборная готовилась в Турции. На сей раз футболисты тренировались в Минске.

— Большое дело, что у нас появился технический центр сборных. Там есть все для работы. Небольшие шероховатости есть, но исправить их в ближайшее время — это дело техники. Поля, восстановительный центр, медпроцедуры, питание — все на должном уровне.

Нет ли у нового главного тренера мандража перед дебютным поединком?

— Скажу вам честно, сплю крепко. Хватает работы, двухразовые тренировки, много бумажных вопросов, подготовка теоретических занятий, так что после всего этого засыпаю, как младенец. И ночью не просыпаюсь, не ворочаюсь: упал, заснул и так же ровненько проснулся. Дай бог, со сном и дальше все так будет. Потому что футболисты чувствуют настрой тренера, и если есть какие-то нервные моменты, то они это ощущают, — уверен Игорь Криушенко.

Первый поединок под началом нового рулевого сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме, где в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 встретится с командой Швеции, а 28-го в Скопье сыграет спарринг с Македонией.

На 1 июня запланирован товарищеский поединок со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию. Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2).

2. Голландия — 7 (4; 8−4).

3. Швеция — 7 (4; 6−3).

4. Болгария — 6 (4; 6−10).

5. Беларусь — 2 (4; 2−6).

6. Люксембург — 1 (4; 5−9).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.