Немецкие ученые включили искусственное солнце 2 23.03.2017, 20:13

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Фото: DPA/ТАСС

Состоящее из 149 ксеноновых ламп устройство способно генерировать температуру в 3500 градусов Цельсия.

Немецкие ученые в четверг 23 марта включили «самое большое в мире искусственное солнце», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

По замыслу создателей, устройство должно помочь в разработке более экологичных видов топлива.

Искусственное солнце, получившее название Synlight, состоит из 149 светильников, соединенных в конструкцию, напоминающую пчелиные соты. Немецкие ученые использовали ксеноновые лампы, которые традиционно являются источником искусственного дневного света в помещениях.

Фото: DPA/ТАСС

Synlight находится в Институте исследования Солнца в городе Юлих в 30 км от Кельна. Устройство способно генерировать температуру в 3500 градусов Цельсия. Это искусственное солнце может синтезировать излучение в 10 тысяч раз большее, нежели получает такой же участок земли при естественном дневном свете.

Как отмечают ученые, если бы человек зашел в комнату при включенном Synlight, он бы сразу же сгорел. В связи с этим эксперименты проводятся в специальной защищенной лаборатории.

Ученые используют способность устройства генерировать такие температуры при изучении новых методов получения водорода, который многие исследователи называют топливом будущего. Водород не существует в природе сам по себе, и его необходимо получить из воды. Но процесс требует больших затрат электричества, и исследователи надеются обойти эту проблему, использовав энергию Солнца.

Создатели Synlight рассчитывают после экспериментов и искусственным светом разработать способ концентрировать естественный солнечный свет в количествах, достаточных для производства водородного топлива.

Пока же они будут работать с искусственным солнцем, которое обошлось в 3,5 млн евро и за четыре часа работы использует столько электричества, сколько семья из четырех человек использовала бы в течение года.