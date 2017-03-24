Сколько белорусы на самом деле платят за проезд? 27 24.03.2017, 13:21

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Чиновники считают, что проезд в минском общественном транспорте должен стоить еще на 56,6% дороже.

Не первый раз Мингорисполком упрекнул пассажиров в недоплате. Как отметили чиновники на вчерашнем совещании в мэрии, проезд в минском общественном транспорте должен стоить на 56,6% дороже, так как нынешние тарифы не обеспечивают полного возмещения затрат. В прошлом году цифра была в 50%. Onliner.by собрал заявления чиновников по поводу стоимости метро за последние три года и получил интересные результаты.

Начало 2014 года. Как заявила заместитель генерального директора «Минсктранс» Ирина Якубовская, в начале 2014 года при стоимости талончика 3 тысячи неденоминированных рублей (30 копеек) окупаемость была около 45% для метро и 35% для общественного транспорта. То есть тогда реальная стоимость жетона составляла 6700 неденоминированных рублей (67 копейки).

Декабрь 2014 года. Проезд стоил 4 тысячи рублей (40 копеек). «Минсктранс» заявил, что пассажиры возмещают 48,6% от себестоимости общественного транспорта. В метро эта цифра достигает 57,9%. То есть реальная стоимость проезда, по идее, составляла 6,9 тысячи (69 копеек). Официальная себестоимость поездки в метро составила 7,1 тысячи рублей (71 копейка).

Январь 2015 года. Талон и жетон стоили уже по 4,5 тысячи (45 копеек). Мингорисполком озвучивает другие цифры: глава финансового управления говорит, что горожане возмещают только 30% от реальной стоимости поездки. Нехитрые математические расчеты показывают, что себестоимость жетона в метро выросла уже до 15 тысяч неденоминированных рублей (1,5 рубля).

Май 2015 года. «Минсктранс» заявляет, что себестоимость поездки в общественном транспорте составляет 9400 рублей (94 копейки). При этом цена жетона осталась прежней — 4,5 тысячи неденоминированных рублей (45 копеек). Также чиновники добавляют, что с начала года окупаемость выросла на 6,6%. Выходит, пассажиры уже платили 36,6% от стоимости. Но цифры упорно не сходятся. Либо возмещение больше 36% (по нашим подсчетам, около 48%), либо реальная цена жетона на тот момент составляла 12,3 тысячи рублей (1,23 рубля).

Август 2015 года. «Минсктранс» говорит, что себестоимость поездки в минском метро — 7257 рублей (73 копейки). И окупаемость пассажирских перевозок составляет 65,8%. Стоимость жетона по-прежнему остается 4500 рублей (45 копеек).

Декабрь 2015-го. Госучреждение «Столичный транспорт и связь» заявило, что окупаемость перевозок наземным транспортом составляет 48,4%, а метро — 66%. По данным предприятия, средняя себестоимость одной поездки на наземном транспорте — 9500 рублей, на метро — 7250 рублей. Талон, напомним, по-прежнему стоил 4500 рублей (45 копеек).

Март 2016 года. Талончик уже стоит 5 тысяч (50 копеек), а жетон — 5500 рублей (55 копеек). Метрополитен снова называет реальную стоимость поездки в метро. И оказывается, она упала до 7,5 тысяч (75 копеек). Из этих цифр выходит, что пассажиры метро чуть больше года назад возмещали уже 73% от реальной стоимости жетончика. Правда, позже «Минсктранс» заявил, что окупаемость поездки на общественном транспорте 50%. Цифры почему-то не сходятся. Либо реальная цена жетона на тот момент была 11 тысяч (1,1 рубля), либо пассажиры все же возмещали 73%.

Март 2017 года. После повышения в декабре прошлого года жетоны в метро стали стоить 60 копеек, а талоны — 55. А уже вчера на заседании Мингорисполкома по итогам выполнения бюджета мы узнаем, что в прошлом году пассажиры метро платили 57% от стоимости проезда. Получается, что сейчас реальная себестоимость талона — 1,05 рубля. И за год она выросла на 30 копеек (40% от себестоимости, озвученной год назад).