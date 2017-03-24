Рональд Рейган: Боже, благослови Беларусь!5
- 24.03.2017, 14:59
Как один из величайших президентов США поздравлял белорусов с Днем Воли.
40-й президент США Рональд Рейган 24 марта 1988 года обратился к белорусам с официальным поздравлением в честь Дня Воли.
Текст поздравления опубликовал сайт Рады Белорусской Народной Республики.
«Сердечные приветствия американским белорусам и всем, кто отмечает 70-ю годовщину белорусской независимости. Празднование этой годовщины показывает упорство белорусов в своем желании жить в свободе и независимости. Также это говорит об увековечивании гордого и древнего наследия, для сохранения которого белорусы делают так много.
Я присоединяюсь к вам в увековечении героизма Беларуси перед лицом войны и многолетнего давления. Советы и дальше преследуют тех, кто выступает в защиту свои религии, языка, истории, культуры и Богом данных прав человека.
Смелые и красноречивые голоса все еще свидетельствуют о несокрушимом духе Беларуси. Я надеюсь вместе с вами, что придет день, когда народ Беларуси снова будет свободен, чтобы осуществить свои национальные устремления.
Благослови вас Бог, и благослови, Господь, Беларусь», - говорилось в официальном поздравлении Рейгана.