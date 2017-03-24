Рональд Рейган: Боже, благослови Беларусь! 5 24.03.2017, 14:59

Как один из величайших президентов США поздравлял белорусов с Днем Воли.

40-й президент США Рональд Рейган 24 марта 1988 года обратился к белорусам с официальным поздравлением в честь Дня Воли.

Текст поздравления опубликовал сайт Рады Белорусской Народной Республики.

«Сердечные приветствия американским белорусам и всем, кто отмечает 70-ю годовщину белорусской независимости. Празднование этой годовщины показывает упорство белорусов в своем желании жить в свободе и независимости. Также это говорит об увековечивании гордого и древнего наследия, для сохранения которого белорусы делают так много.

Я присоединяюсь к вам в увековечении героизма Беларуси перед лицом войны и многолетнего давления. Советы и дальше преследуют тех, кто выступает в защиту свои религии, языка, истории, культуры и Богом данных прав человека.

Смелые и красноречивые голоса все еще свидетельствуют о несокрушимом духе Беларуси. Я надеюсь вместе с вами, что придет день, когда народ Беларуси снова будет свободен, чтобы осуществить свои национальные устремления.

Благослови вас Бог, и благослови, Господь, Беларусь», - говорилось в официальном поздравлении Рейгана.