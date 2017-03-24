«Белавиа» будет летать из Витебска в Калининград 2 24.03.2017, 17:08

Также с мая «Белавиа» начнет выполнять рейсы в Нижний Новгород.

Авиакомпания «Белавиа» с 9 июня планирует начать выполнять рейсы из Витебска в Калининград, сообщает сайт калининградского аэропорта Храброво.

Согласно данным аэропорта, в летнем расписании полетов Храброво будут действовать пять новых внутрироссийских и международных направлений. Одним из них станет организация рейсов из Витебска в Калининград.

Открывает это направление белорусский авиаперевозчик «Белавиа», рейсы будут осуществляться с частотой два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям.

Кроме того, с мая «Белавиа» начнет выполнять рейсы в Нижний Новгород. Они будут выполняться с частотой четыре раза в неделю (вылеты из Минска по понедельникам, средам, пятницам и субботам).