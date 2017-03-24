закрыть
24 марта 2017, пятница, 18:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Белавиа» будет летать из Витебска в Калининград

2
  • 24.03.2017, 17:08

Также с мая «Белавиа» начнет выполнять рейсы в Нижний Новгород.

Авиакомпания «Белавиа» с 9 июня планирует начать выполнять рейсы из Витебска в Калининград, сообщает сайт калининградского аэропорта Храброво.

Согласно данным аэропорта, в летнем расписании полетов Храброво будут действовать пять новых внутрироссийских и международных направлений. Одним из них станет организация рейсов из Витебска в Калининград.

Открывает это направление белорусский авиаперевозчик «Белавиа», рейсы будут осуществляться с частотой два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям.

Кроме того, с мая «Белавиа» начнет выполнять рейсы в Нижний Новгород. Они будут выполняться с частотой четыре раза в неделю (вылеты из Минска по понедельникам, средам, пятницам и субботам).


Мнение

Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Белла Шаевич
Встань и иди!
Встань и иди! Анна Стасюк
Путь к свободе начинается с Площади
Путь к свободе начинается с Площади Владимир Халип
Мы верим в Белорусскую Весну
Мы верим в Белорусскую Весну Маргарита Акулич


Интервью

Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь