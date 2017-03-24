Главная акция 25 марта – в Минске 5 24.03.2017, 19:12

Байнет призывает регионы поддержать столицу в День Воли.

Ранее Сharter97.org сообщал, что в Минске и других городах Беларуси появляются наклейки, листовки и плакаты ко Дню Воли. Cайт Белорусского Национального Конгресса призывает распечатывать и всячески распространять информацию.

Группа «ДВИЖ (БАСТА!)», опубликовала обращение на своей страничке в социальной сети «Вконтакте»:

«Внимание! Главная акция 25-ого марта будет происходить в Минске. Призываем всех жителей Беларуси приехать в столицу в этот день! 26-ого в 12:00 проходят акции во всех городах Беларуси (в т.ч. в областных центрах)! Призываем Минчан и жителей пригородов поддержать в этот день регионы!»

Демонстрация в День Воли начнется в 14:00 у Академии Наук, пройдет по центру Минска и завершится на площади.