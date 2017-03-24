Как белорусский бразилец удивляет мир красивыми голами 24.03.2017, 19:41

Ренан Брессан

Фото: Reuters

Штрафные Ренана Брессана – это искусство.

Бьет как Бекхэм. Или Роналду, пишет «Трибуна». Коллекция замечательных ударов со штрафных от белорусского бразильца начала образовываться давным-давно. Вот победный гол жодинскому «Торпедо» в финале Кубка Беларуси – 2010. Траектория обманула всех до единого:

Отличный удар в ворота только минского «Партизана», который только что перестал именоваться МТЗ-РИПО:

А это классный гол в ворота «Маритиму». Перед этим эпизодом судья сначала поставил пенальти, но потом передумал и ограничился штрафным. Но Ренану абсолютно все равно:

Гол «Шерифу» в Лиге Европы тоже был хорош:

В российско-казахстанском периоде карьеры Брессан не блистал. Зато уже в португальском «Риу Аве» смогли сполна насладиться штрафными футболиста. Вот умопомрачительный удар по воротам «Боавишты»:

А это искусный мяч в нижний угол ворот самой «Бенфики»:

Переход в АПОЭЛ снова лишил нас стандартов от Рена. Но случилось возвращение на Пиренеи – вернулась и красота. «Шавешу» выгодно зарабатывать штрафные, когда на поле присутствует такой мастер.

Самый свежий шедевр от Брессана.

Остается пожелать, чтобы больше безголевых перерывов в карьере Брессана не было. В том числе, в сборной Беларуси.