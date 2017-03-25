Александра Саснович дала бой 11-й ракетке мира 1 25.03.2017, 8:09

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Александра Саснович

Фото: tennis.by

Белорусская теннисистка Александра Саснович (№ 120 рейтинга WTA) сыграла с 11-й ракеткой мира британкой Йоханной Конте.

Поединок продолжался 2 часа 39 минут и завершился со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4 в пользу Йоханны Конты.

Конта — Саснович — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4

Эйсы 6−0

Двойные ошибки 0−12

Выигрыш первой подачи 67% (45 из 67) — 69% (44 из 64)

Выигрыш второй подачи 61% (20 из 33) — 38% (14 из 37)

Очки, выигранные на приеме 43 (43 из 101) — 35% (35 из 100)

Реализация брейк-пойнтов 63% (5 из 8) — 25% (2 из 8)

Все выигранные очки 108−93.

Поединок проходил в сложных погодных условиях — при сильном ветре и дожде. Начало встречи задержалось, были паузы и во время игры. Но фаворитку заставила нервничать не только погода, но и оказавшая упорное сопротивление белоруска, сообщает tut.by.

Напомним, что в матче 1-го круга Александра Саснович в свой 23-й день рождения одолела 44-ю ракетку мира француженку Ализе Корне — 6:4, 1:6, 6:4.

В квалификации Саснович обыграла болгарку Элицу Костову (№ 143) — 6:2, 0:6, 6:2 и польку Магду Линетт (№ 73) — 6:4, 6:2.