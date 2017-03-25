В Риме состоится юбилейный саммит Евросоюза 25.03.2017, 8:30

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Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что при обсуждении различных сценариев для ЕС главная цель состоит в укреплении единства.

Встреча глав государств и правительств 27 стран ЕС (без Великобритании), посвященная 60-летию Римского договора о свободном передвижении людей, товаров, услуг и капитала, пройдет в субботу, 25 марта в римском Капитолии, передает Интерфакс-Украина.

По итогам церемонии, которая начнется утром 25 марта и будет включать общее заседание, планируется принять политическую декларацию, в которой будет подтверждена действенность проекта европейской интеграции и изложено общее видение на ближайшие годы.

В этой декларации руководители 27 государств-членов и институтов ЕС дадут оценку достижениям союза за прошедшие 60 лет и возьмут обязательства работать на благо безопасной и сильной Европы.

По мнению главы Евросовета Дональда Туска, при обсуждении различных сценариев для Европы "главная цель должна состоять в укреплении взаимного доверия и единства среди 27".

Туск отметил, что стоящие перед ЕС проблемы более опасны, чем когда-либо из-за угроз геополитической ситуации в мире и вокруг Европы: более напористым стал Китай, особенно на море; у России агрессивная политика по отношению к Украине и ее соседям; войны и террор на Ближнем Востоке и в Африке; тревожат заявления администрации нового президента США.

Он заявил, что Евросоюз должен очень четко отстаивать свое достоинство, независимо от того, ведется ли диалог с Россией, Китаем, США или Турцией.

После принятия Римской декларации европейские лидеры и главы институтов ЕС примут участие в обеде, который даст президент Италии Серджо Маттарелла в Квиринальском дворце.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил уверенность, что после Brexit ни одна страна не покинет Евросоюз.