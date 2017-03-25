Меркель поддержала концепцию двух государств на Ближнем Востоке 25.03.2017, 12:15

2,012

Израильский и палестинский народы вправе жить в мире и безопасности.

Мирное сосуществование израильского и палестинского государств является единственной гарантией мира на Ближнем Востоке, заявила канцлер ФРГ, пишет Delfi.

Ангела Меркель подтвердила приверженность Германии концепции двух государств - израильского и палестинского на Ближнем Востоке.

"Я, как и прежде, не вижу разумной альтернативы цели создания двух государств", - заявила Меркель в пятницу, 24 марта, в Берлине на встрече с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом Израильский и палестинский народы вправе "жить в мире и безопасности", добавила канцлер ФРГ, и гарантировать этого не может ни один вариант, кроме создания двух государств.

В беседе с Аббасом канцлер ФРГ подчеркнула, что для реализации идеи израильского и палестинского государств необходима "позитивная динамика". По словам Меркель, она всегда выступает за целесообразность прямых переговоров между сторонами конфликта. Махмуд Аббас в свою очередь заверил Меркель в том, что руководство Палестинской автономии тоже поддерживает идею мирного сосуществования двух государств, добавив, что это является единственным способом достичь "всеобъемлющего и справедливого мира". Он поблагодарил Берлин за материальную, политическую и моральную поддержку автономии и выразил надежду на то, что ФРГ сможет стать посредником в урегулировании израильско-палестинского конфликта.