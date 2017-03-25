Андрей Стрижак: Нас ждут в этом году очень важные события 25.03.2017, 17:30

Андрей Стрижак

Активист профсоюза РЭП считает, что «власть продолжает лечить кризис лесоповалом».

- В отличие от 2010-го, на улицах было оружие (да, эксперты скажут о том, что это гладкоствол для отстрела резиновых пуль и т.д., но именно из такого гладкоствола предположительно был убит Жизневский), техника и ОМОН в камуфляже.

НО!

В отличие от 2010-го я не вижу ни в комментариях, ни в постах, ни в настроениях людей той тотальной атмосферы страха и отчаяния, которые наступили сразу же после разгона Плошчы-2010. Учитывая то, что ситуация в экономике продолжает ухудшаться, Декрет №3 не отменен, а власть продолжает лечить кризис лесоповалом, то не исключено что нас ждут в этом году очень важные события, - написал Андрей Стрижак в Фейсбуке.