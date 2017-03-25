Минчанка: Эти омоновцы висят на шее каждого из нас! 4 25.03.2017, 20:08

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«Мы их не прокормим, ребята. Этого не одна экономика не выдержит», - говорят минчане об ОМОНе, что выставили сегодня против народа.

«В 5-ой городской больнице есть отделение нейрохирургии, но нет аппарата МРТ. Сломался, говорят. Тут надо добавить, что сломался он более семи (!) лет назад. Семь лет. На новый аппарат я так понимаю, денежек нет. А откуда они появятся? Сегодня на улицах Минска стояли шеренги хорошо укомлектованных бойцов, ОМОН со щитами и дубинами, огромное количество новеньких автозаков, блестящих темно-синих водометов, каких то странных приспособлений для взятия баррикад, и даже военный автомобиль с пулемётом на крыше. Этого было так много, и это было так наглядно, куда уходят наши деньги. Мы их кормим, покупаем им одежду. Из наших налогов.

На каждой нашей шее сидит рослый парень с откормленной лоснящейся мордой и немелкой зарплатой. На шее вашего ребёнка, на плечах у вашей пожилой мамы. У каждого висит свой детина под два метра роста и неслабым аппетитом. Жрёт, пьет и ржет над нами. Над дурнями. То-то тяжело так дышать и в кармане пусто. Мы их не прокормим, ребята. Этого не одна экономика не выдержит. И 5-я городская больница получит только письку от омоновца, а не МРТ», - написала в Фейсбуке минчанка.