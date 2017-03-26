Валерий Щукин: Я спиной к врагам не поворачиваюсь 2 26.03.2017, 12:04

Фото: svaboda.org

Известный правозащитник рассказал о своих жизненных принципах.

«Радые Свабода» дозвонилось до правозащитника, 75-летнего Валерия Щукина, которого после задержания на День Воли и издевательств в отделении милиции отвезли в военный госпиталь. Валерий Щукин в деталях рассказал, как все происходило.

«Вместе со всеми шел по проспекту от метро Парк Челюскинцев. Там никто ходить не запрещал. На Площади Калинина дорогу перекрыли омоновцы в шлемах, потребовали разойтись. Народ естественно возмущался. Начали хватать по одному, потом приехали еще несколько автобусов, нас окружили, хватали всех подряд, кто не успел убежать. Запихнули в обычный городской автобус. Когда люди пытались возмущаться, валили на пол, одевали наручники. В том числе и малолеток хватали, 14-летних ребят.

Привезли в Заводской РОВД. Всех поставили лицом к стене по рядам. Я естественно отказался, потому что я спиной к неприятеля не поворачиваюсь. У меня принципиальная позиция - если суждено, я лучше получу пулю в грудь, а не в спину. Начали меня ломать, крутить, в итоге оказалось, что я сижу на асфальте. Поставить меня лицом к стене они так и не смогли. Я более двух часов сидел на мокром асфальте, естественно с мокрой задницей, так как дождь шел. Меня аж трясло от холода. Потом меня затащили в подвал. Посчитал, что на 30 ступеней вниз спускали. А там цемент.

Потом приехала «скорая». Я не знаю кто вызвал, так как я не обращался за медицинской помощью и не требовал «скорую» и вообще с милицией не разговаривал. Пытались составить на меня протокол, а я молчал. Вещи забрали без всяких документов, потом вернули правда. Когда «скорая» меня забирала, давление было 210 на 100, это очень много. Отвезли в военный госпиталь, там долго советовались по телефону, но в конце концов положили. Давление сбили. Сейчас лежу. Сегодня никаких обследований не проводят, поскольку воскресенье. В понедельник будут решать, что со мной делать».

За три дня до Дня Воли 22 марта депутаты Верховного Совета 13-го созыва, бывшему политзаключенному, правозащитнику Валерию Щукину исполнилось 75 лет. Его много раз задерживала милиция, наказывали штрафами и арестами за участие в оппозиционных акциях. В 2001 году отсидел три месяца в Жодинской тюрьме за неповиновение охранникaм и разбитое стекло в здании Министерства внутренних дел.