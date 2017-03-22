Валерию Щукину - 75! 14 22.03.2017, 14:19

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ВАЛЕРИЙ ЩУКИН

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Сегодня правозащитнику Валерию Щукину исполнилось 75 лет.

22 марта исполнилось 75 лет депутату Верховного Совета 13-го созыва, бывшему политзаключенному, правозащитнику и лауреату премии «Хартии-97» Валерию Щукину.

К сожалению, не все заключенные тюрьмы на Окрестина знают, что условия там изменились в том числе и благодаря упрямому Щукину, которого много раз бросали за решетку, сообщает «Радыё Свабода».

Ранее на Окрестина заключенным не выдавали ложек с длинным черенком. В конце 1990-х годов с такими ложками, за которые невозможно взяться, долго боролся бывший депутат Верховного Совета Валерий Щукин. Ему действительно многое удалось: узникам начали давать белый хлеб и выводить на прогулки, заменили ложки на нормальные.

Валерий Щукин говорит, что собирается идти на акцию 25 марта по случаю Дня Воли в Минске. Что касается юбилея, то бывший политзаключенный праздновать пока не собирается.

«Праздников не отмечаю, у меня дома сухой закон, а один я не пью».

Живет Валерий Щукин в Минске вместе с дочерью и ее семьей. В последнее время почти никуда не выходит из дома из-за плохого состояния здоровья. Но на «Марш нетунеядцев» 15 марта в Минске все же вышел.

Валерий Щукин впервые попал за решетку в конце 1998 года. На тюремном счету капитана второго ранга в отставке и депутата Верховного Совета 13-го созыва - несколько десятков административных арестов и три уголовных приговора. По одному из них он отсидел в 2001 году три месяца в Жодинской тюрьме за то, что пытался попасть на пресс-конференцию министра внутренних дел Владимира Наумова.

На оппозиционные акции Валерий Щукин продолжает выходить.

Какой совет Валерий Щукин может сегодня дать белорусам?

Бывший политзаключенный отвечает не задумываясь.

«Бороться. Я и за решеткой был свободным человеком. Я унижению не подчинялся».

Щукин сначала рассмеялся, когда журналисты спросили о самом желанном подарке на день рождения, а потом ответил:

«Полная капитуляция главы нынешнего режима».

Валерий Щукин родился 22 марта 1942 года во Владивостоке. Окончил Ленинградскую высшее военно-морское инженерное училище. 27 лет служил на флоте. Капитан второго ранга. Окончил школу в Минске, отсюда и призвали в армию, поэтому по завершении службы вернулся в Минск.

Депутат Верховного Совета XIII созыва. С 1996 по 2003 год жил в Полоцке. Был исключен из Партии коммунистов белоруссккой. Много раз был задержан милицией и был наказан штрафами и арестами за участие в оппозиционных акциях.

В 2001 году отсидел три месяца в Жодинской тюрьме за неподчинение охранником и разбитое стекло в здании Министерства внутренних дел.

Член Белорусского Хельсинкского комитета, почетный член Белорусской ассоциации журналистов, занимается правозащитной деятельностью.

В Валерия Щукина сын и дочь, а также семеро внуков.