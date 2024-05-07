В Кобрине «скорая» перевернулась после столкновения с BMW 7 7.05.2024, 11:15

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Авто скорой помощи ехало с мигалками.

Утром 7 мая в Кобрине перевернулся автомобиль скорой медицинской помощи, сообщает «Виртуальный Брест».

Происшествие случилось на пересечении улиц Дружбы и Парковой. Очевидцы говорят, что легковушка не пропустила на перекрестке скорую, которая ехала с мигалками. От удара микроавтобус перевернулся на бок.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и медики. Судя по всему, серьезных травм никто не получил. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.