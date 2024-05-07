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В зале заседания кабинета министров Польши обнаружили подслушивающие устройства

  • 7.05.2024, 10:20
В зале заседания кабинета министров Польши обнаружили подслушивающие устройства

Спецслужбы приняли меры.

Служба государственной защиты Польши (SOP) в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности (ABW) обнаружила и демонтировала устройства, которые могли быть использованы для подслушивания в помещении, где сегодня в Катовице будет проходить заседание Совета министров, передает tvn24.pl.

«Службы проводят дальнейшие мероприятия по этому делу», - сообщил пресс-секретарь министра по координации деятельности специальных служб Яцек Добжиньский.

Заседание кабинета министров начнется в 12 часов дня в здании Силезского воеводского управления.

В связи с Европейским экономическим конгрессом, который проходит в столице Верхней Силезии, Совет министров собирается в этом городе в порядке исключения. Премьер-министр и министры прибыли в Катовице во вторник утром на поезде.

В 10 часов утра премьер-министр Дональд Туск и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен примут участие в торжественном открытии ЕЭК. На мероприятии также будут присутствовать представители других правительств.

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