25 марта — все на площадь! 7 Андрей Шарендо, bnknews.org

22.03.2017, 11:15

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Андрей Шарендо

Встретим Белорусскую Весну вместе.

Все началось 17 февраля. Тысячи людей вышли на Марш рассерженных белорусов и во главе с Николаем Статкевичем прошли шествием по центральным улицам Минска. Громогласный лозунг «Баста!» разбудил Беларусь. Не прошло и нескольких дней и эстафету подхватил Гомель. И понеслось: Витебск, Брест, Гродно, Молодечно, Орша, Барановичи… Испуганные власти попытались остановить народный протест. Не вышло. Люди продолжали выходить: Пинск, Слоним, Мозырь, Лунинец… Проснулась вся Беларусь.

Месяц протестов промелькнул как вспышка. Приближается День Воли — 25 марта. Эта дата должна стать началом больших перемен. И я призываю всех участников протестов в регионах, всех, кто хочет поменять жизнь Беларуси к лучшему, ехать 25 марта именно в Минск. Зарядиться энергией свободы и поучаствовать в этом историческом событии.

Акции будут проходить и других городах, но решаться судьба страны будет все-таки в столице. Как Марш рассерженных белорусов разбудил от спячки всю страну, так и День Воли 25 марта станет началом настоящей Белорусской Весны. А для этого нужно собрать все силы в кулак в одном месте.

А затем каждый, кто был в этот исторический день в столице, должен прихать в свой родной город и стать лидером протестов у себя в городе, должен повести за собой остальных. Именно на следующий день, 26 марта, в полдень на центральной пощади твоего города встретим Белорусскую Весну!

Но это будет позже. А пока — все в Минск!

Андрей Шарендо bnknews.org