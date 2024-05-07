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Задачка для скрытых гениев: какое число пропущено?

10
  • 7.05.2024, 11:04
  • 2,950
Задачка для скрытых гениев: какое число пропущено?

Отличная зарядка для развития широты мышления и креативности.

Попробуйте разобраться в логике расстановки цифр, которые вы видите ниже. Она тут, определенно, имеется, но сможете ли вы ее просчитать быстрее, чем за полминуты? Если получится ответить верно, то можете быть уверены — вы скрытый гений.

Если понадобится больше времени, то не спешите сдаваться. Продолжайте искать решение, это отличная зарядка для развития широты мышления и креативности.

Как получаются числа в центральном квадрате? Какого числа не хватает?

Правильный ответ можно узнать здесь.

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