Задачка для скрытых гениев: какое число пропущено? 10 7.05.2024, 11:04

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Отличная зарядка для развития широты мышления и креативности.

Попробуйте разобраться в логике расстановки цифр, которые вы видите ниже. Она тут, определенно, имеется, но сможете ли вы ее просчитать быстрее, чем за полминуты? Если получится ответить верно, то можете быть уверены — вы скрытый гений.

Если понадобится больше времени, то не спешите сдаваться. Продолжайте искать решение, это отличная зарядка для развития широты мышления и креативности.

Как получаются числа в центральном квадрате? Какого числа не хватает?

Правильный ответ можно узнать здесь.